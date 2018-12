EE UU suspende por 90 días la aplicación de nuevos aranceles a China

Un compromiso que no detiene la disputa pero gana tiempo. China y Estados Unidos han llegado a un acuerdo para no imponer nuevos aranceles a partir del 1 de enero. El presidente chino, Xi Jinping, y el de Estados Unidos, Donald Trump, se han comprometido a seguir las negociaciones para buscar una solución a la guerra comercial entre las dos grandes potencias económicas mundiales, según han informado los medios estatales chinos y la Casa Blanca. Pero el compromiso es estrictamente temporal —90 días— y no incluye ninguna medida de fundamento. El pacto se alcanzó en la reunión de dos horas y media que los dos mandatarios celebraron en Buenos Aires tras la clausura de la cumbre del G20.

En declaraciones a los medios en Buenos Aires, recogidas por Xinhua, el viceministro chino de Comercio Wang Shouwen precisó que los aranceles existentes continuarán al 10%, y no se impondrán aranceles a productos nuevos. Ambas partes continuarán las negociaciones para encontrar una solución que permita retirar estos gravámenes, y se han dado un plazo de noventa días. Si para entonces no han conseguido encontrar un consenso, los aranceles se elevarán al 25%.

En un comunicado, la Casa Blanca confirmó el acuerdo de tregua. Según Washington, China comprará “una cantidad aún no decidida, pero muy sustancial, de productos agrícolas, energéticos, industriales y otros a Estados Unidos para reducir el desequilibrio comercial entre nuestros dos países”. En el caso de los productos agrícolas, las compras comenzarán de inmediato.

Trump y Xi, según la Casa Blanca, “han acordado empezar inmediatamente negociaciones sobre cambios estructurales con respecto a la transferencia forzosa de tecnología, protección de la propiedad intelectual, barreras no arancelarias, piratería e intrusiones informáticas, servicios y agricultura”.

El objetivo es que estas negociaciones hayan logrado cerrar un acuerdo para dentro de 90 días. “Si al final de este periodo las partes son incapaces de llegar a un pacto, las tarifas que se encuentran al 10% subirán al 25%”, confirma el comunicado estadounidense. Antes de la reunión con Xi en Buenos Aires, Trump amenazaba con elevar al 25% el 1 de enero los aranceles del 10% que ahora impone Estados Unidos sobre 200.000 millones de dólares de productos chinos.

Incluidas en las conversaciones entre Xi y Trump, ha revelado la Casa Blanca, se encuentra un acuerdo por el que China, “en un maravilloso gesto humanitario”, designará el fentanilo como una sustancia controlada y castigará “con la mayor pena de acuerdo con la ley” a quienes vendan esta sustancia a Estados Unidos. El fentanilo es un analgésico entre 50 y 100 veces más potente que la morfina, cuyo uso se ha vinculado al crecimiento de las muertes por sobredosis de opiáceos en Estados Unidos. Esta sustancia entra en ese país principalmente por el tráfico de grupos mafiosos en China y México.

El ministro chino de Exteriores, Wang Yi, confirmó en una rueda de prensa Pekín ha acordado comprar más bienes estadounidenses para tratar de reducir el desequilibrio en la balanza comercial. El ministro describió la conversación entre Xi y Trump como “amistosa y sincera”. Ambos, según Wang, se mostraron de acuerdo en que China y EEUU “pueden y deben” garantizar el éxito de sus relaciones.