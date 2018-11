Emiratos Árabes condena a cadena perpetua a un académico británico por espionaje

El académico británico Matthew Hedges, de 31 años, fue condenado este miércoles por el tribunal federal de Abu Dabi a cadena perpetua por espionaje, según anunció su familia y corroboró una declaración judicial publicada por el periódico estatal emiratí The National. La primera ministra británica, Theresa May, afirmó en la Cámara de los Comunes que su Gobierno estaba “profundamente decepcionado y preocupado por el veredicto” y que estaba tratando el tema al más alto nivel con Emiratos Árabes.

El doctorando de la Universidad de Durham, en el noroeste de Inglaterra, fue arrestado en el aeropuerto de Dubái el pasado 5 de mayo, tras un viaje de dos semanas a Emiratos Árabes Unidos para realizar entrevistas sobre la política extranjera y la estrategia de seguridad del país.

En octubre, el fiscal general emiratí, Hamad al Shamsi, había anunciado que Hedges debía ser juzgado en Abu Dabi “bajo acusaciones de espionaje para un país extranjero... [con lo cual puso] en peligro la seguridad militar, política y económica del Estado”. Según el fiscal, Hedges usó su estatus de investigador como excusa. El británico había sido liberado bajo fianza el 29 de octubre con una pulsera electrónica tras pasar cinco meses en régimen de aislamiento.

Relaciones bilaterales

“Estoy totalmente conmocionada y no sé qué hacer. Matthew es inocente”, dijo este miércoles la esposa de Hedges, Daniela Tejada, quien estuvo presente en el tribunal. El juicio duró menos de cinco minutos y el abogado de la defensa no estaba presente, de acuerdo con la familia del británico. Según los medios emiratíes, Hedges dispone de 30 días para apelar la decisión judicial. La condena a cadena perpetua contra ciudadanos extranjeros implica un máximo de 25 años en prisión en Emiratos Árabes, tras lo cual se procede a la deportación del reo, según el periódico The National.

“Ese veredicto no es lo que esperábamos de un amigo y socio de confianza de Reino Unido y va en contra de las garantías recibidas”, dijo el ministro británico de Asuntos Exteriores Jeremy Hunt en una declaración transmitida a la agencia France Presse. Hunt subrayó haber mencionado el caso de Matthew Hedges al príncipe heredero de Abu Dabi, Mohamed bin Zayed. El ministro también afirmó que el manejo del caso por parte de las autoridades emiratíes tendría repercusiones en las relaciones entre los dos países.