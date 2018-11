El ministro japonés de ciberseguridad admite que no usa ordenador

"Desde que tenía 25 años he dado instrucciones a mis empleados y secretarias, y por eso no uso ordenadores yo. No escribo en un ordenador". Esta es la respuesta del ministro a cargo de la oficina de ciberseguridad de Japón, Yoshitaka Sakurada, a la pregunta de un diputado de la oposición que le preguntó si las centrales nucleares permitían el uso de pendrives. "No conozco bien los detalles", respondió Sakurada. Estos dispositivos, tan habituales, son considerados de riesgo para la seguridad informática de grandes instalaciones. En 2013, la Estación Espacial Internacional sufrió una auténtica epidemia de virus por culpa de una de estas unidades USB que los astronautas habían subido a bordo.

"No doy crédito a que una persona que nunca ha usado un ordenador esté a cargo de las medidas de ciberseguridad", respondió el diputado opositor, Masato Imai. Sakurada, militante del hegemónico Partido Liberal Democrático, fue nombrado el pasado dos de octubre responsable de la seguridad informática del país y también de su oficina olímpica para los Juegos de Tokio en 2020. Es el primer puesto que ocupa en el Gobierno del primer ministro, Shinzo Abe, aunque ha sido diputado durante 18 años.

Cuando el diputado le preguntó cómo alguien sin conocimientos en ordenadores, que parecía ignorar incluso qué es un pendrive, podía estar a cargo de la ciberseguridad de todo un país, el ministro respondió que la política en ese ámbito había sido acordada por un gran número de personas de su oficina y del Gobierno, y que confiaba en que no hubiera problemas.

No es la primera vez que Sakurada parece ajeno al contenido de sus responsabilidades. El diario Asahi Shimbun, uno de los principales del país, titulaba "El ministro de los Juegos Olímpicos de Tokio tiene un don par dar respuestas desconcertantes" tras una rueda de prensa a principios de este mes. En ella un periodista preguntó a Sakurada si era cierto, como afirmaba un informe, que el ministro de deportes de Corea del Norte iba a visitar Japón a pesar del embargo y el bloqueo diplomático al país. "No estoy al tanto. No lo sé", contestó sin más el ministro. Asistido por uno de sus ayudantes, añadió luego: "Me he enterado de eso por los funcionarios".

En otra metedura de pata, respondió que la inversión oficial del Gobierno japonés en los juegos sería de 1.500 yenes (unos 11,6 euros), en lugar de los 150.000 millones previstos (algo más de 1.160 millones de euros).