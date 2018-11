Merkel secunda la propuesta francesa de crear un Ejército europeo

Más aplausos y más abucheos que ningún otro líder europeo. La canciller alemana, Angela Merkel, ha logrado este martes encandilar y soliviantar por igual a los diferentes grupos políticos del Parlamento Europeo durante una solemne intervención que esboza ya el testamento político de la dirigente que ha marcado los tres últimos lustros de la historia de la Unión Europea.

Merkel ha defendido sin ambages una política exterior y de defensa común, que corone la integración política alcanzada durante los últimos 60 años en áreas como la política monetaria o de supresión de fronteras. La moneda única y la zona Schengen eran "proyectos visionarios" en su día, ha recordado la canciller. "Ahora seguiremos trabajando en la visión de tener un día un auténtico ejército europeo".

La líder alemana se suma así a la propuesta lanzada por el presidente francés, Emmanuel Macron. Una idea que ha provocado la ira del presidente de EE UU, Donald Trump, que este mismo martes recordaba en Twitter a Macron que el enemigo tradicional de Francia siempre ha sido Alemania. Merkel, como si se hiciera eco de ese tuit, ha subrayado ante el Parlamento que la creación de un ejército europeo "demostrará al mundo que una guerra entre países europeos nunca más será posible".

Las palabras de la canciller han desatado los aplausos de los grupos más europeístas y los silbidos y bramidos de los llamados grupos euroescépticos y soberanistas. "No me asustan, yo también soy parlamentaria", reaccionó calmada Merkel ante las señales de protesta. "Los abucheos me honran y demuestran que tengo razón", añadió poco después ante los continuos pataleos. Mucho menos diplomática fue la reacción del presidente del Parlamento, Antonio Tajani. "¿Necesitamos un veterinario en la sala?", espetó el italiano ante la actitud de los euroescépticos.

Las muestras de apoyo y desaprobación han demostrado que la comparecencia de Merkel, probablemente la última en la Eurocámara, no era una cita más de la serie que el Parlamento Europeo está realizando con los presidentes de Gobierno para analizar el futuro de Europa (en enero de 2019 se espera al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez).

La canciller llegaba a Estrasburgo poco después de anunciar que en diciembre iniciará su retirada de la vida política (abandonando la secretaría general de la CDU, su partido). Su marcha, como ha señalado ella misma ante el pleno europeo, coincide con una grave crisis de identidad de la UE, desconcertada ante el resquebrajamiento del orden internacional forjado en la segunda mitad del siglo XX y por el distanciamiento de un aliado esencial como EE UU.

En ese escenario de temor y cambio, la canciller ha aprovechado para asumir el papel de autoridad moral y política frente a la deriva autoritaria y antieuropea de un creciente número de gobiernos de la UE. Los reproches han golpeado a derecha e izquierda, a ejecutivos de su propia familia política (Partido Popular Europeo) y también de las formaciones de izquierda.

"Quien pone en peligro la libertad y el Estado de derecho en su país lo está poniendo en peligro en toda Europa", ha advertido Merkel en un mensaje claramente dirigido contra la Hungría de Viktor Orbán o la Polonia de Jaroslaw Kaczynski.

La sacudida contra la Italia del Movimiento 5 Estrellas y la Liga ha llegado por la falta de respeto a las normas de la Unión Monetaria, imprescindibles, ha dicho Merkel, para preservar el euro. El rapapolvo llega el mismo día que expira el plazo concedido por la Comisión Europea a Roma para que presente un nuevo proyecto de presupuestos, tras ser rechazado el anterior. El Gobierno de Giuseppe Conte no parece dispuesto a modificar su propuesta, lo que amenaza con quebrar el Pacto de Estabilidad.