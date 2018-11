La marcha a favor del aeropuerto de México congrega a 5.000 personas

El debate sobre el futuro del aeropuerto de Ciudad de México continúa. Este domingo, unas 5.000 personas han protestado en la capital mexicana para pedirle al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, que reconsidere su decisión de suspender la construcción del aeródromo en Texcoco. El político anunció hace dos semanas, tras una consulta, que suspendería el proyecto y que atendería los problemas de tráfico aéreo del actual aeropuerto con la construcción de una aeródromo alterno en la base aérea de Santa Lucía.

Los manifestantes acordaron vestir de negro para mostrarse en favor de la construcción de aeropuerto en Texcoco. “Sí al aeropuerto en Texcoco” o “No a las consultas a modo”, se leía en algunos de los letreros. Además, insistieron en que el Gobierno de López Obrador debe celebrar consultas populares dentro del procedimiento establecido en la Constitución. La marcha avanzó desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo de Ciudad de México. En el contingente algunas personas también se manifestaron en contra de la asistencia del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a la toma de protesta de López Obrador el próximo 1 de diciembre.

Entre los asistentes a la marcha, algunos aprovecharon para lanzar mensajes xenófobos contra la caravana de migrantes que el sábado dejó Ciudad de México. “¡No más migrantes indeseables! Nuestro pueblo primero”, se leía en algunos letreros atribuidos al Movimiento Nacionalista Mexicano. Las expresiones racistas de algunos de los asistentes desataron discusiones entre algunos peatones y quienes participaban en la protesta. Cuando la manifestación llegó al Zócalo, sus participantes cantaron el himno nacional antes de disolver el acto.

Algunos de los manifestantes hicieron énfasis en que la consulta convocada por López Obrador no fue válida dado que no siguió los canales legales de participación ciudadana. “Queremos procesos democráticos, la consulta no fue democrática”, decía un letrero sujetado por tres jóvenes. Mientras que otros grupos se enfocaban en pedir al próximo presidente mexicano que recule en su decisión. “AMLO, si realmente amas a tu país, no frenes su modernización”, se leía en un letrero sostenido por un grupo de mujeres.

Tras la cancelación del aeropuerto, los empresarios mexicanos manifestaron su temor a que las inversiones dejaran de llegar a México. Las agencias calificadoras expresaron su preocupación sobre la certeza de los negocios que se emprenden en México. López Obrador ha asegurado que garantizará las inversiones de los constructores que poseen contratos vigente en el aeródromo de Texcoco. El proyecto, que comenzó en 2015, ha avanzado un 31% y se había estimado que para llegar al término de su construcción serían necesarios 13.000 millones de dólares. El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, se ha negado a detener los trabajos en Texcoco.