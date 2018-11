EE UU recupera las sanciones a Irán para elevar la presión sobre el régimen

Las sanciones tendrán algunas excepciones significativas. El Gobierno estadounidense permitirá a ocho países durante unos “pocos meses” seguir importando petróleo iraní. Esos países incluyen a India, Corea del Sur, Turquía e Irak, aunque el Departamento de Estado no facilitó el listado de los mismos. Sí desveló que, entre ellos, no está la Unión Europea. Washington también confirmó que los bancos iraníes que no sean sancionados por EE UU podrán seguir operando en el sistema internacional de transacciones financieras Swift aunque advirtió que vigilará estrechamente ese marco. De las empresas e individuos sancionados, 300 no habían sido objeto de penalización en el pasado.

La Administración de Trump culmina así la segunda y última fase de reanudación de represalias contra Teherán desde que el presidente anunciara el pasado mayo la salida de Washington del pacto nuclear de 2015, alcanzado con otros cinco países (Alemania, Francia, Reino Unido, China y Rusia) y emblema de la política exterior de su predecesor, Barack Obama.

Excepciones “temporales”

El secretario de Estado, Mike Pompeo, insistió en que las excepciones son “temporales” y que los países se han comprometido a rebajar por completo sus importaciones de crudo iraní. Washington busca un difícil equilibrio: mantener estable el precio del petróleo —dado que una subida golpearía a los consumidores y desataría turbulencias globales— mientras trata de hundir los ingresos de Teherán.

Los primeros datos apuntan a que Trump está logrando su objetivo. Irán exporta un millón menos de barriles de crudo al día desde mayo de 2017, según estadísticas citadas por Pompeo.

Pese a que el jefe de la diplomacia estadounidense enfatizó que EE UU mantendrá su “campaña de máxima presión” a Irán y que las sanciones serán “increíblemente efectivas”, la concesión de excepciones supone la asunción de un cierto realismo por parte de la Administración de Trump. En los últimos meses, la Casa Blanca había insistido en que el objetivo era reducir a “cero” las exportaciones de crudo iraní y había evitado especular sobre posibles concesiones a algunos de los principales clientes de Teherán.

Pompeo recordó Obama también concedió exenciones a la importación de petróleo iraní. Incluso más: a 20 países durante tres años. Sin embargo, expertos, como Barbara Slavin, del Atlantic Council, un laboratorio de ideas en Washington, consideran erróneo el paralelismo. “Las sanciones de Trump contra Irán será menos efectivas que las de 2012, cuando la Administración de Obama tenía un apoyo internacional casi universal y las sanciones estaban respaldadas tanto por el Consejo de Seguridad de la ONU y por la UE”, escribió el jueves Slavin en un artículo en el digital Axios. Y especuló con que Teherán tratará de ganar tiempo con la esperanza de que el sucesor de Trump, si no gana la reelección en 2020, decida volver al acuerdo nuclear.

Pompeo subrayó que las sanciones buscan “alterar fundamentalmente el comportamiento” del régimen de los ayatolás, algo que considera no logró el acuerdo de reducción del programa atómico iraní. Washington ha supeditado el levantamiento de las penalizaciones a 12 demandas, que incluyen que Teherán deje de apoyar a grupos terroristas en el extranjero y al régimen sirio de Bachar el Asad y suspenda su desarrollo de misiles balísticos.

Irán trata desesperadamente de esquivar el impacto de los castigos, que ya han agudizado notablemente su inestabilidad económica. En el encuentro con periodistas, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo no tener ninguna expectativa sobre los esfuerzos europeos, que han defendido la vigencia del pacto nuclear, y advirtió de que Washington actuará “agresivamente” contra cualquiera que trate de incumplir el régimen de sanciones.