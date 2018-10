May logra mantener cerradas las filas de su Gobierno en vísperas de la cumbre europea

En vísperas de una cumbre europea consagrada a los términos de la salida británica de la UE, Theresa May ha vuelto a capear las maniobras contra su liderazo que se fraguan desde los cimbres de su propio Gobierno. La primera ministra británica ha conseguido brindar una imagen de unidad, tan falsa y temporal como necesaria ante la cita con sus socios europeos, tras la reunión de este martes con su Gabinete en la que las voces euroescépticas no osaron rebelarse.

A lo largo de las dos horas y media del encuentro, los ministros más reacios a una componenda con la Unión Europea expresaron sus recelos hacia el plan de May de aceptar la permanencia del Reino Unido en la unión aduanera europea incluso más allá del acuerdo transitorio de salida, cuyo plazo expira el 31 de diciembre del 2020. Esa es la única solución que vislumbra su jefa de filas para evitar el regreso de una frontera dura en Irlanda del Norte, frente al influyente sector eurófobo del Partido Conservador y su alergia al sometimiento británico a las normas europeas, que además ataría las manos de Londres para firmar acuerdos comerciales con otros países.

Puestas las cartas sobre la mesa, ninguno de los contendientes en el seno del Gabinete se movió un ápice de sus postulados. Pero lo importante para May es que pudo esgrimir una estrategia unitaria a la hora de encarar el tramo final y difícil de las negociaciones con Bruselas. "Estoy convencida de que, si permanecemos juntos como un solo Gobierno, acabaremos consiguiéndolo", afirma la declaración oficial de May difundida tras esa cita extremadamente tóxica con su Gabinete.

Tan solo el día anterior, y coincidiendo con una comparecencia de la primera ministra en los Comunes para desgranar su plan sobre el Brexit, miembros destacados del ala euroescéptica tory se reunía en una oficina del mismo Parlamento para debatir su cuestionamiento de May. Las especulaciones de la prensa sobre un presunto golpe de timón, esto es, sobre una dimisión en bloque de los ministros defensores de un Brexit duro con la consiguiente caída del Gobierno, acabaron finalmente en nada.

Es cierto que hasta ocho ministros concurrieron al apodado “cónclave de la pizza” (alusión a su demanda de take away) que convocó la jefa de las filas conservadoras en los Comunes y destacada eurófoba, Andrea Leadsom. Pero un escrutinio estricto de los participantes revela la presencia de pesos pesados, como el titular de Exteriores, Jeremy Hunt, o el propio encargado de la negociación con la UE, Dominique Raab, cuya adscripción al Brexit implica buscarlo de forma ordenada y primando el interés del país. May tiene a sus agentes, lo que implica que doblegara, si bien no imposible, no va a ser tan fácil.