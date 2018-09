Díaz-Canel se presenta en la ONU como el defensor de la continuidad de la revolución castrista

Miguel Díaz-Canel subió primera vez al podio del plenario de la Asamblea General de las Naciones Unidas para decir a Estados Unidos que no se haga ilusiones con el cambio generacional en Cuba. “Somos la continuidad, no la ruptura”, afirmó el presidente, “la revolución cubana sigue viva y pujante”. El mandatario defendió una relación “respetuosa” y “civilizada” entre los dos países, pero dejó claro que desde La Habana no harán concesiones que afecten a su soberanía e independencia.

El presidente de Cuba arrancó su intervención este miércoles criticando al presidente de EE UU, Donald Trump, por el ataque que hizo el día anterior desde ese mismo lugar contra el socialismo. “El orden internacional justo que está lejos de lograrse”, lamentó, citando que el 70% de los ciudadanos más pobres solo accede al 2% de la riqueza. “Esta realidad es fruto del capitalismo y del egoísmo, de una cultura que privilegia a los ricos”, añadió.

A partir de ahí echó en falta la falta de compromiso y de voluntad política de los países más industrializados para hacer frente a los globales como la lucha contra la pobreza, el desarrollo sostenible, la migración y el cambio climático. “Es una cuestión de supervivencia”, reiteró. También denunció también la política proteccionista de EE UU, “que afectará a la naciones menos desarrolladas”.

Díaz-Canel acusó también a EE UU de recurrir a la defensa de los derechos humanos de una manera “discriminatoria” y “selectiva” para intervenir en otros países. En este sentido, advirtió de que la región de América Latina está bajo una amenaza persistente por los ataques contra Venezuela o Nicaragua. “Es una nación soberana que no hace daño a nadie”, afirmó en defensa del régimen de Nicolás Maduro.

El nuevo presidente de Cuba concluyó denunciando que EE UU tiene una “retórica abusiva” hacia su país y le acusó de “fabricar falsos pretextos” para, junto al bloqueo económico, intentar crear desorden. Pese al daño que crea el embargo, la hostilidad y las acciones de Washington para imponer un cambio de régimen, exclamó, "aquí está la revolución cubana, viva y pujante, fiel a sus principios".