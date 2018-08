Trump rechazó emitir el comunicado de la Casa Blanca que alababa a McCain

La pugna entre Donald Trump y John McCain no acabó con la muerte del senador este sábado. El mandatario estadounidense rechazó emitir el comunicado oficial que había preparado la Casa Blanca para rendirle homenaje a McCain, quien murió a los 81 años por un cáncer cerebral. El veterano político de Arizona sirvió en el Ejército durante la Guerra de Vietnam y pasó seis años capturado como prisionero. Durante la campaña presidencial, Trump sacó ronchas entre los republicanos cuando sostuvo que McCain era considerado un héroe “solo porque fue capturado”. El hecho de que padeciera torturas luego que su avión fuera derribado no era relevante, agregó. La declaración descartada apuntaba a otra dirección, ya que se refería al fallecido como un “héroe de guerra”, según publica The Washington Post. En vez del comunicado, Trump escribió un breve tuit donde ofrecía sus condolencias y oraciones a la familia del exmilitar.

La secretaria de prensa Sarah Huckabee Sanders, el jefe de personal John F. Kelly y otros asesores de la Casa Blanca redactaron antes de que McCain muriera un texto a nombre de la Casa Blanca en el que aplaudían la trayectoria militar y senatorial. Este equipo abogó por que Trump publicara el comunicado oficial, según las fuentes anónimas que hablaron con el periódico estadounidense. Es una tradición que el Gobierno estadounidense de turno emita una declaración cuando muere una figura de peso político -así como otras personalidades que hayan contribuido al desarrollo del país-. En este caso en particular, el exsenador y candidato presidencial de 2008 compartía los colores políticos del mandatario. Pero ni eso fue suficiente.

Trump prefirió despedirse del bastión republicano por Twitter: "Mis más sinceras condolencias y mi respeto a la familia del senador John McCain. ¡Nuestros corazones y oraciones están con ustedes!”. Ni una palabra dirigida al fallecido. La Primera Dama, Melania Trump, también usó esta plataforma para expresar sus condolencias. "Gracias, senador McCain por su servicio a la nación", tuiteó la eslovena.

Meses antes de morir, McCain dejó claro que no quería que Trump fuera a su funeral. La leyenda de la vieja escuela republicana se mostró abierta a que asistiera al servicio el vicepresidente de EE UU, Mike Pence, así como el expresidente Barack Obama y George W. Bush. McCain, a quienes les pidió que hablaran en su funeral. Los servicios fúnebres del veterano legislador serán en Washington, donde desarrolló su carrera política durante más de tres décadas, y en Arizona, donde fue cinco veces senador y donde falleció. El viernes se expondrá el cuerpo en el Capitolio y luego será trasladado a la Catedral Nacional, donde se realizará el funeral de Estado el sábado. Finalmente, será enterrado el domingo en la Academia Naval de Annapolis, Maryland.

El equipo de Trump lo dejó solo en la frialdad ante la muerte del senador. Pence, el secretario de Estado, Mike Pompeo, la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, el secretario de Defensa, Jim Mattis, y muchos otros pilares del actuar Gobierno lamentaron la muerte y elogiaron durante el fin de semana la trayectoria de McCain. El presidente francés, Emmanuel Macron, también se despidió en Twitter del “verdadero héroe”: "John McCain fue un verdadero héroe estadounidense. Dedicó toda su vida a su país. Se extrañará su voz. Nuestros pensamientos respetuosos van a sus seres queridos”.