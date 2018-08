José Mujica renuncia a su cargo como senador por motivos personales y “cansancio”

El expresidente de Uruguay José Mujica, de 83 años, ha renunciado este martes a su cargo de senador por motivos personales. "Los motivos son personales, diría que es por el cansancio de un largo viaje", explica el exmandatario en una carta enviada a la vicepresidenta de Uruguay y presidenta del Senado, Lucía Topolansky.

Mujica, que fue elegido senador después de ser presidente del país entre 2010 y 2015, ha anunciado que se acogerá a la jubilación y que no cobrará ninguna prestación por haber sido senador. "El carácter de renuncia voluntaria y la legislación vigente señalan que no corresponde el beneficio del subsidio establecido, porque me acogeré a la jubilación", sostiene en el texto.

Pese a que abandone su cargo de senador, Mujica ha resaltado que mientras su mente funcione, no renunciará "a la solidaridad y a la lucha de ideas". Además, ha aprovechado la misiva para pedir "disculpas muy sinceras" si en alguna ocasión "al calor de los debates" hirió "en lo personal" a alguno de sus compañeros.

El pasado 6 de agosto, el expresidente ya explicó que pensaba dejar su escaño en el Parlamento. "Veo que tengo 83 años y me voy acercando a la muerte. Quiero tomarme licencia antes de morirme, sencillamente, porque estoy viejo. Hay un tiempo para venir y otro para irse y así como se caen las hojas de los árboles también nos caemos nosotros. La vida continúa, no es tan importante", afirmó.