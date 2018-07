Washington crea un inédito censo de gatos

Hay dos tipos de personas: las que consideran que los gatos poseen la belleza de una criatura sagrada y una inteligencia superior a la del resto del mundo animal; y los que no han tenido uno, dirían los catlovers. Pero esta discusión se tornó seria en Washington por la cantidad de gatos callejeros y salvajes que deambulan. El aumento de estos tiene a un grupo de ciudadanos quejándose porque se comen a las aves y pueden portar enfermedades peligrosas para los seres humanos. Un conjunto de científicos y varias organizaciones animalistas decidieron invertir un millón y medio de dólares para contar a todos felinos antes de tomar cualquier decisión. Que igual no es para tanto y son dos gatos.

En un plazo de tres años, el proyecto D. C. Cat Count (Conteo de gatos en DC) pretende llevar a cabo su censo gatuno. Los domésticos incluidos. Para lograr el cometido, habrá 60 cámaras con sensores infrarrojos repartidas por la ciudad, se analizará la cantidad de gatos que hay en los refugios y se llevarán a cabo encuestas puerta a puerta realizadas por dos personas que trabajarán a tiempo completo en esto. Ellos también contarán los gatos que vean circular por determinadas zonas para luego comprobar que calcen con la información recopilada por las otras vías. En Navidad se lanzará una aplicación donde los ciudadanos podrán subir fotos de sus felinos o de los que vean por las calles. Como Instagram, pero sin huevos pochados.

Actualmente, el Distrito de Columbia se hace cargo de los gatos callejeros a través de una práctica que consiste en atrapar, esterilizar y liberar. Este programa comenzó en 2008 y desde entonces ha neutralizado a 16.000 gatos a través de la Human Rescue Alliance, una de las organizaciones que gestó el censo. Algunos científicos sostienen que esta fórmula puede no ser la más barata o eficiente para el control felino. La Humane Society de EE UU, PetSmart Charities y el Smithsonian Conservation Biology Institute son las otras organizadoras que pretenden descubrir cómo se puede gestionar mejor la vida de los gatos callejeros en la capital estadounidense y ayudar a los refugios a administrar mejor sus recursos.

Esta inédita iniciativa quiere servir de modelo para otras ciudades que padecen la misma problemática. En Estados Unidos hay 86 millones de gatos domésticos —uno por cada hogar y medio— y entre 30 y 40 millones de callejeros, según las cifras de la Humane Society. Con este conteo se sabrá de manera más exacta de cuántos gatos están hablando en Washington y “cuáles son sus verdaderas necesidades”.

Lo que pretenden también es calmar los ánimos de los ciudadanos que están hartos de los gatos callejeros y silvestres y que incluso han planteado aplicar la eutanasia a aquellos felinos no domesticados que ya no pueden ser dados en adopción. Ellos sostienen que si no matan al gato, los que morirán son los lagartos y aves. Y los otros responden —con justa razón— que sin los gatos, las que no mueren son las ratas. Una gran plaga que se mueve sin pudor por las alcantarillas, parques, aceras y calles de la poderosa Washington.

Los resultados del censo gatuno se deberían dar a conocer en junio de 2021. Según D. C. Cat Count los científicos ya han desarrollado herramientas para controlar mejor la gestión de los gatos callejeros. Ahora solo queda esperar saber cuántos son.