El abogado Cohen grabó a Trump hablando de pagos a una exmodelo de Playboy

Michael Cohen, el leal abogado personal de Donald Trump desde hace tiempo, se está convirtiendo cada vez más en una fuente de problemas para el presidente estadounidense. Dos meses antes de las elecciones de noviembre de 2016, que ganó el republicano, Cohen grabó en secreto una conversación con Trump en la que ambos hablaron de efectuar pagos a la exmodelo de Playboy Karen McDougal, que asegura haber mantenido una aventura extramatrimonial con el magnate inmobiliario, según informó este viernes el diario The New York Times citando a personas conocedoras del caso. Uno de los letrados de Trump, Rudy Giuliani, confirmó la existencia de la conversación grabada pero destacó que nunca se llevó a cabo una transacción.

El FBI encontró la grabación durante el registro que hizo el pasado abril de la oficina de Cohen en Nueva York. El Departamento de Justicia investiga al abogado por una posible violación de la ley electoral por su papel en pagos a mujeres para silenciar informaciones comprometedoras en la recta final de la campaña electoral de 2016.

Cohen ha reconocido que pagó 130.000 dólares a la actriz porno Stormy Daniels para evitar que contara la relación sexual que asegura mantuvo con Trump en 2016. La actriz ha interpuesto una demanda para romper el acuerdo de confidencialidad que le impide contar el presunto affair.

Trump niega haber mantenido una relación extramatrimonial con Daniels o McDougal. La exmodelo de Playboy asegura que entre 2006 y 2007 tuvo una aventura sexual de 10 meses con Trump, que en ese momento ya estaba casado con Melania y ya había nacido el hijo de ambos, Barron.

No hay informaciones de que McDougal recibiera un pago directo de Cohen. Giuliani afirmó que, en caso de que fuera a efectuarse, Trump le pidió a Cohen que se hiciera mediante un cheque para que existiera una prueba documental. “Es una poderosa prueba exculpatoria”, dijo al Times

Lo que sí se sabe es que McDougal vendió por 150.000 dólares los derechos de su historia a American Media Inc, la compañía que edita el periódico de cotilleos The National Enquirer y cuyo presidente, David Pecker, es amigo de Trump. El verdadero objetivo no era publicar esa historia sino tener la exclusiva para que nunca saliera a la luz y evitar que la exmodelo hablara. McDougal ha interpuesto una demanda para romper el acuerdo con American Media porque esgrime lo firmó bajo presión e información engañosa. La exmodelo también acusa a Cohen de negociar de forma secreta ese pacto, algo que está siendo investigado por el FBI.

El culebrón amenaza con crecer políticamente. La grabación acentúa los riesgos para Trump, que ya vive acechado por las pesquisas del fiscal especial Robert Mueller sobre la injerencia rusa en la campaña de 2016. Como su abogado personal, Cohen conoce muchos de los secretos del presidente y de su círculo íntimo, por ejemplo la trastienda de sus inversiones empresariales y si debe favores a alguien. A diferencia de los anteriores presidentes, Trump ha rechazado divulgar sus declaraciones fiscales, por lo que es un misterio buena parte del origen de su fortuna.

El mayor miedo del mandatario es que Cohen decida cooperar con los investigadores y empiece a hablar, algo que hace pocas semanas sugirió podía ocurrir cuando afirmó en una entrevista que su mayor lealtad es con su familia. No es insólito pensar que las pesquisas al abogado puedan derivar en asuntos de mayor calado y amenazantes para Trump sobre todo porque fue Mueller quien dio la pista al FBI para que indagara en los pagos de Cohen a las mujeres.