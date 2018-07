Morena arrolla las candidaturas independientes al Congreso mexicano

La avalancha de votos para Morena ha impedido el ingreso de los candidatos independientes en el Congreso mexicano. Las dos cámaras han cambiado radicalmente su configuración de tal forma que la izquierda contará con la mayoría de legisladores. Este nuevo escenario ha dejado fuera a los ciudadanos que sin partido buscaban un lugar en el Poder Legislativo. Tal es el caso de Pedro Kumamoto y Manuel Clouthier, que aspiraban a ser los primeros senadores independientes de México de los Estados de Jalisco y Sinaloa, respectivamente. Además, los tres candidatos de Wikipolítica a la Cámara de Diputados en Jalisco — Pablo Montaño, Rodrigo Cornejo y Alberto Vale— también se han quedado sin los votos suficientes.

“Sabíamos que iba a haber un efecto [López Obrador] porque lo veíamos en el campo, en las calles y en los tianguis, sabíamos que [Morena] era una fuerza que estaba creciendo, sobre todo por su candidato a la presidencia, pero no pensamos que lo íbamos a ver reflejado en el Senado”, reconoce Kumamoto a este diario tras el recuento de los sufragios. El aspirante a senador quedó en tercer lugar con el 21,8% de los votos, por detrás de la alianza PAN-PRD-Movimiento Ciudadano —con 32,9%— y la coalición de Morena-PT-Encuentro Social, que consiguió el 23,9%.

“No tuve la capacidad de convencer a los sinaloenses en el contexto del tsunami que fue Morena”. Así describió Manuel Clouthier su derrota como aspirante a senador de Sinaloa. El político obtuvo apenas el 7% de los votos, mientras que Morena arrasó en su Estado con el 46,9% de los sufragios. Ambos candidatos ya habían participado como aspirantes independientes en las elecciones de 2015, cuando por primera vez en la historia de México fue posible considerar a candidatos sin partido político para ocupar cargos públicos. Su éxito les animó a continuar con sus carreras políticas y a invitar a otros ciudadanos a participar en los procesos electorales.

Kumamoto es parte de la iniciativa Wikipolítica que impulsa a ciudadanos sin partido para participar en las elecciones a cargos públicos. Esta plataforma tampoco logró posicionar a sus candidatos en Ciudad de México, Nuevo León, Yucatán y Jalisco. “Lo que hemos aprendido es que se puede hacer política de forma honesta. Me siento con la satisfacción de que hicimos la campaña que habíamos soñado”, apunta el aspirante. El grupo con sus 13 candidaturas en Jalisco obtuvo cerca de un millón de votos, algo que el resto de los partidos no ha logrado individualmente. Kumamoto señala que las alianzas entre partidos han contribuido a que sus candidatos ganen los cargos públicos. “La mayoría de las personas no saben a quienes votaron por el arrastre de Movimiento Ciudadano y Morena, no saben que votaron por personajes con pasados de corrupción o en algunos casos dispuestos a quitar derechos conquistados y eso es muy grave”, advierte.

Las candidaturas independientes para los cargos legislativos en México se han distinguido por promover la política en las calles y por impulsar la pedagogía política entre los ciudadanos. Aunque en el caso de la presidencia, con las aspiraciones de Margarita Zavala y Jaime Rodríguez Calderón El Bronco, este instrumento político ha sido utilizado para sortear los obstáculos que los partidos han puesto a algunos de sus militantes, buena parte de quienes consiguen una candidatura de este tipo promueven el incremento de la participación ciudadana y un límite para las formaciones políticas.

Kumamoto asegura que la derrota del 1 de julio no detendrá su trabajo en la política de México. Su historia ha sido una de las más emblemáticas para la candidaturas independientes. El joven, de 28 años, consiguió en 2015 un escaño en el Congreso local de Jalisco con una financiación mínima y una campaña en la que se acercó a los votantes como los políticos tradicionales han dejado de hacerlo. “Nos vemos en las urnas en tres años”, ha dicho a sus simpatizantes en el mensaje en el que reconoció los resultados de las elecciones.