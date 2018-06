La Haya ordena la liberación del congoleño Bemba

La Corte Penal Internacional (CPI) ha ordenado este martes la puesta en libertad del exvicepresidente congoleño Jean-Pierre Bemba. El pasado 8 de junio, la Sala de Apelaciones de la propia Corte revocó la pena de 18 años de cárcel, impuesta en primera instancia en 2016, por crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos en la República Centroafricana (entre 2002 y 2003). El acusado no había abandonado la cárcel porque tiene pendiente otro juicio por desacato, por haber comprado supuestamente a los testigos en su contra. Sin embargo, como llevaba una década en prisión provisional, y ya había cumplido el 80% de la condena original, el organismo con sede en La Haya ha ordenado su liberación. Bemba, de 55 años, piensa regresar a Bélgica, donde residen su esposa e hijos.

“La Corte considera desproporcionado que Bemba siga detenido solo para asegurarse de que comparezca cuando se falle [el desacato]. Por ello, se ordena su salida a condición de que no se pronuncie en público sobre este caso, ni cambie de dirección sin previo aviso. Tampoco podrá ponerse en contacto con los testigos, y deberá comparecer ante las autoridades pertinentes si la Corte lo llama”, reza la decisión judicial. Bemba fue condenado por no haber impedido “asesinatos y violaciones salvajes”, perpetrados por los milicianos del Movimiento de Liberación de Congo (MLC) que él mismo envió a la República Centroafricana a sofocar un golpe de Estado. Su marcha supone tal vez el golpe más duro recibido hasta la fecha por la fiscalía de la CPI. Fatou Bensouda, su titular, había centrado la acusación en la responsabilidad culposa del acusado, “que no evitó ni persiguió, cuando lo supo, los desmanes de los hombres bajo su mando directo, aunque fuera a distancia”.

La fiscal ha anunciado que hará pública su reacción “en cuanto haya analizado la sentencia”, y no ha ocultado el revés sufrido. La apelación fue fallada por mayoría de tres jueces contra dos, y para estos últimos los 18 años de cárcel “eran adecuados y la fiscalía no se excedió en su labor”.

No está claro cuándo será puesto en libertad, pero Melinda Taylor, su abogada, ha dicho que no hay “justificación legal objetiva para separarle de su familia un día más”. “Pedimos por ello que pueda viajar a Bélgica”. Bemba había pedido volver “a casa” mientras se fallaba el caso por el desacato, pero la fiscalía ha advertido de que puede fugarse. Bensouda había pedido 5 años de prisión por dicho delito, y la decisión está prevista para el 4 de julio.

El exvicepresidente congoleño era el acusado de mayor rango juzgado por la CPI, y a pesar de estar entre rejas, sigue siendo popular en su país. De momento no puede viajar más allá de Bélgica, y ha asegurado que allí está su hogar. En la República Democrática de Congo, las próximas elecciones presidenciales están previstas para diciembre.