La Haya absuelve al congoleño Bemba de los crímenes de guerra

La Corte Penal Internacional (CPI) ha revertido este viernes la condena a 18 años de cárcel del exvicepresidente de la República Democrática del Congo, Jean-Pierre Bemba, y lo ha absuelto de los crímenes cometidos por sus tropas en la vecina República Centroafricana entre 2002 y 2003. El organismo con sede en La Haya ha concluido que la condena firmada en 2016 no demostró totalmente que el entonces dirigente no tomara suficientes medidas para evitar los delitos cometidos por sus hombres.Sin embargo, Bemba no será puesto en libertad ya que en su contra pesa otra condena por haber intentado sobornar a testigos.

El que fuera un rico hombre de negocios y luego convertido en señor de la guerra había sido declarado culpable en marzo de 2016 de dos cargos de crímenes contra la Humanidad —asesinato y violación— y tres delitos de crímenes de guerra —asesinato, violación y saqueo— cometidos entre octubre de 2002 y marzo de 2003. El exvicepresidente, no obstante, había apelado tanto la sentencia como la pena, mientras que la fiscal apeló la pena.

Según el veredicto de los jueces en 2016, el acusado "dirigió un gran ataque contra la población civil" durante el cual "familias enteras fueron blanco". En cinco meses, unos 1.500 hombres del MLC asesinaron, saquearon y violaron en la vecina República Centroafricana, donde habían ido a apoyar al presidente Ange-Félix Patassé ante un intento de golpe encabezado por el general François Bozizé. . En su juicio, la cámara enfatizó la "crueldad especial" de estos crímenes contra las víctimas "particularmente vulnerables". Algunos fueron violados repetidamente por veinte soldados. Otros mataron a corta distancia por negarse a abandonar una motocicleta o una oveja.