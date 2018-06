Guatemala se hunde en el dolor y la incertidumbre

Dolor, incertidumbre y un sentimiento de impotencia absoluta privan entre los supervivientes de la violenta erupción del Volcán de Fuego que este domingo costó la vida a por lo menos 25 personas. La explosión deja también un número no determinado de desaparecidos que sus familiares pretenden encontrar volviendo al lugar donde residían.

El afán, no obstante, enfrenta problemas. Por evidentes razones de seguridad, los cuerpos de socorro, con el apoyo del Ejército y la Policía de Guatemala, han establecido un cordón de seguridad en los alrededores del cono, que impide el paso a los lugareños. Solo pueden ingresar los socorristas y periodistas debidamente identificados. Si bien la fase crítica de la erupción ha remitido, ello no significa que no pueda reactivarse en cualquier momento, en palabras del director de Vulcanología, Eddy Sánchez, quien recuerda que la violenta erupción de este domingo es la más fuerte registrada por el cono desde 1974.

Pese a lo anterior, algunos vecinos, conocedores del lugar, han logrado burlar el cerco y, sin importarles su seguridad, intentan llegar hasta su desaparecida aldea. Solo tienen en mente encontrar a sus seres queridos o, en el peor de los casos, sus cadáveres. La incertidumbre es el peor castigo.

Uno de ellos, que no quiso identificarse, culpó de la tragedia a las autoridades de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres por no dar la alerta y proceder a la evacuación de las comunidades, hasta que fue demasiado tarde. "Cuando avisaron, ya éramos víctimas de la avalancha", dijo a Patrullaje Informativo de Emisoras Unidas.

Al respecto, un vulcanólogo explicó que dada la altura del coloso, 3.700 metros sobre el nivel del mar, más el peso de la lava, los deslaves pueden alcanzar hasta los 60 kilómetros por hora. En la mañana de este lunes, los cuerpos de socorro han reiniciado sus labores de búsqueda y rescate, a pesar del evidente cansancio de sus integrantes, que a las nueve de la noche del domingo dieron por terminada su jornada por la falta de visibilidad.

Mientras tanto, las autoridades de Aeronáutica Civil anunciaron que mantendrán una reunión con los representantes de las líneas aéreas para determinar si reabren la pista a los vuelos internacionales y locales, algo que podría anunciarse a media mañana.