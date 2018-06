La justicia argentina confirma que la muerte del fiscal Alberto Nisman fue un homicidio

La Cámara Federal de Argentina ha confirmado este viernes que la muerte del fiscal Alberto Nisman, en enero de 2015, cuatro días después de acusar a la entonces presidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner, de encubrir a presuntos terroristas, se trató de un homicidio y no un suicidio, según han informado fuentes jurídicas. "Procede encomendar a los magistrados a cargo de la investigación el sostenido avance del curso instructorio con miras a la completa y cabal determinación de los responsables del homicidio de Natalio Alberto Nisman, con la celeridad y seriedad que tan grave hecho impone", ha señalado el alto tribunal en una resolución.

Para tratar de avanzar en si fue un suicidio o un homicidio, el pasado año la Fiscalía encargó a una junta de peritos realizar una reconstrucción del momento de la muerte del fiscal, en la que se estableció que dos personas golpearon, drogaron con ketamina y asesinaron en su casa a Nisman, que investigaba el atentado contra la mutua judía AMIA de Buenos Aires en 1994, que dejó 85 muertos.

El pasado enero se cumplieron tres años de la muerte de Alberto Nisman, pero hasta entonces el tiempo transcurrido no había echado luz sobre el que sigue siendo el gran misterio judicial argentino. Hasta este jueves no se había aclarado si era un suicidio o un homicidio. "La única manera de callar a Nisman era matarlo, hubo un plan criminal con intervención de agentes del Estado", dijo entonces su exesposa, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. Ella no tenía dudas acerca del asesinato, como buena parte de los argentinos. Este viernes, la justicia lo ha confirmado.