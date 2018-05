El presidente de Italia encarga a Cottarelli formar Gobierno

La emergencia institucional en Italia es absoluta. Después de que la formación de Gobierno entre La Liga y el Movimiento 5 Estrellas saltase por los aires el domingo por la tarde a causa de su insistencia en colocar al frente de Economía al profesor Paolo Savona, un euroescéptico convencido, se buscan soluciones de urgencia. El presidente de la República, Sergio Mattarella, ha encargado al economista Carlo Cottarelli, un experto en recorte del gasto público con experiencia en distintos Gobiernos italianos, que intente montar un Ejecutivo técnico que mantenga las cuentas a salvo hasta las elecciones del próximo otoño.

Cottarelli ha confirmado el encargo al finalizar la reunión. Mattarella le ha pedido que que se presente en el Parlamento para obtener el apoyo para llevar al país hasta unas elecciones. “En caso de apoyo, el proceso incluirá la ley de presupuestos de 2019. Si no tenemos la confianza, el Gobierno dimitiría y su función será llevar al país a elecciones después del mes de agosto. El Gobierno mantendrá una neutralidad”, ha explicado el posible nuevo primer ministro.

Además, Cottarelli ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a los mercados y a la Unión Europea. “La economía italiana se encuntra en pleno crecimiento y las cuentas públicas están bajo control. Un Gobierno guiado por mí aseguraría una gestión prudente de nuestras cuentas públicas. Un diálogo con Europa es esencial. Podemos hacerlo mejor que en el pasado, pero debe ser constructivo. Nuestro papel en la Unión permanece esencial, como también lo es nuestra participación en el área del euro”.

El nuevo primer ministro no contará con el apoyo necesario en el Parlamento. Sin la Liga y Movimiento 5 Estrellas, que tienen la mayoría absoluta, es imposible. Pero, además, Forza Italia ya ha anunciado que no le dará su apoyo para preservar la unidad de la coalición de centroderecha, que volverá a presentarse unida a las próximas elecciones. El único partido que se ha mostrado abiertamente a favor del nombramiento de Cottarelli —la primera iniciativa que les ha unido en meses— ha sido el PD. Pero los números no salen y Mattarella parece más centrado en ganar tiempo y en tener al frente del país a alguien de confianza hasta las siguientes elecciones que en una hipótesis real de Gobierno.

Los mercados han tomado nota de las turbulencias políticas. La prima de riesgo ha vuelto a subir hasta los 234 puntos y la bolsa ha regresado a los números rojos. La hemorragia permanece muy lejos de estar bajo control. Pero la Liga y M5S ven la operación como un golpe de Estado organizado por los mercados y han anunciado que estudiarán la posibilidad de provocar una suerte de impeachment a Mattarella para descabalarlo de la presidencia de Italia.