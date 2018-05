El presidente de Italia convoca al profesor Conte para formar Gobierno

El presidente de la República, Sergio Mattarella, ha convocado esta tarde a las 17.30 al profesor Giuseppe Conte para otorgarle el encargo de formar Gobierno. 80 días después de las elecciones, el docente de Derecho Privado, envuelto en una polémica en las últimas horas por haber hinchado su currículum académico, será el primer ministro de Italia y el encargado de ejecutar el contrato de Gobierno firmado por el Movimiento 5 Estrellas y La Liga, las dos fuerzas antiestablishment que decidirán el futuro de la tercera economía de la zona euro. Después de la reunión de esta tarde, el nuevo premier deberá volver antes del final de esta semana al Palacio del Quirinal para presentar a su equipo de Gobierno y jurar el cargo.

La presión sobre el Movimiento 5 Estrellas y La Liga para que renunciasen al nombre de Conte ha sido descomunal en las últimas horas. En el Quirinal y en los salones romanos no gustaba su inexperiencia y las sombras alrededor de su biografía. Y entusiasmaba mucho menos todavía algunos de los nombres que formarían parte de su equipo, especialmente el del hipotético ministro de Economía, Paolo Savona. Un economista antieuro que ya ocupó una cartera e el Gobierno de Ciampi. De momento, esa carta quedará sobre la mesa para ser discutida. Pero Conte recibirá luz verde del presidente esta tarde para volver con una lista de nombres bien definida.

La candidatura de Conte ha estado en las últimas horas pendiente de un hilo a causa de las sombras que presentaba su currículum. En el documento biográfico/profesional de 18 páginas que redactó cuando opositó —y obtuvo— un puesto en el Consejo de Presidencia de la Justicia Administrativa señalaba que, entre otros hitos, había realizado “perfeccionamiento de estudios jurídicos” en universidades como Yale, La Sorbona, Cambridge, la NYU o el International Kulturinstitute de Viena. Sin embargo, tras las primeras investigaciones realizadas por The New York Times, se descubrió que no constan registros oficiales en ninguno de esos centros y que su vínculo se basaría solamente en cursos no oficiales o en el acceso a la biblioteca de dichas universidades.

Conte, profesor de Derecho Privado de la Universidad de Florencia y titular de uno de los bufetes de abogados más importantes de Italia, es un completo desconocido para la mayoría de italianos y para un amplio sector académico. Sin embargo, es la única persona que ha sido capaz de suscitar consenso entre las filas del Movimiento 5 Estrellas y la Liga. Si Mattarella da su aprobación definitiva, será el primer ministro número 65 en 72 años. El elegido —divorciado y padre de un hijo de 10 años— deberá lidiar con ellos pero, sobre todo, con dos líderes políticos natos que, difícilmente, aceptarán un segundo plano en el autoproclamado “gobierno del cambio”.