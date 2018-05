Kim Jong-un sigue interesado en reunirse con Trump, según Moon

La cumbre de Singapur entre Donald Trump y Kim Jong-un recupera vida. El líder supremo norcoreano mantiene su deseo de celebrarla y su compromiso con una desnuclearización “completa” de la península, según ha asegurado el presidente del Sur, Moon Jae-in, tras la inesperada cumbre intercoreana del sábado. De manera casi simultánea, el presidente estadounidense declaraba en Washington que las conversaciones “progresan muy bien” y que se mantiene el día 12 de junio como fecha para su posible encuentro con Kim.

Los dos líderes coreanos acordaron mantener la colaboración para lograr que la cumbre de Singapur sea un éxito, ha dicho Moon a la prensa, en una rueda de prensa para explicar los resultados de la reunión del sábado. El dirigente del Norte recalcó, siempre según Moon, que la cumbre representaría una oportunidad histórica para “cerrar una etapa de confrontación”, y se mostró decidido a reunirse con el presidente estadounidense.

Moon y Kim se reunieron por sorpresa durante dos horas el sábado en Panmunjom, en la frontera entre sus dos países, en otro de los intensos contactos diplomáticos en torno a la cita de Singapur, que Trump canceló bruscamente el jueves pasado.

La reunión, la cuarta de dos líderes coreanos en la historia, se celebró por iniciativa de Corea del Norte, que la propuso un día después de que el presidente estadounidense diera el aparente carpetazo. Washington estaba informado de la reunión. Según el jefe de Estado del Sur, Kim es sincero en su deseo de llegar a la desnuclearización de la península, la clave de las negociaciones con Estados Unidos.

“Kim Jong-un tiene intenciones firmes sobre la completa desnuclearización de la península coreana. De lo que no está seguro no es la desnuclearización, sino la política hostil de Washington hacia Corea del Norte, si Washington de verdad puede garantizar la estabilidad de su régimen”, ha declarado.

Pero Moon no quiso confirmar si el líder del Norte se plantea deshacerse de su programa nuclear de manera completa, irreversible y verificable, como exige Estados Unidos. “Es algo que deben tratar el Norte y Estados Unidos”, ha declarado, al recomendar que los líderes de esos dos países establezcan una línea de conversación directa, similar a la que desde hace poco más de un mes existe entre las dos capitales coreanas. La negativa de Pyongyang a aceptar las exigencias de la Casa Blanca, con el argumento de que no puede sentirse segura frente a posibles ataques estadounidenses, ha sido la causa última del desencuentro con Washington.

Si algo ha quedado claro en la montaña rusa que han sido las negociaciones de los últimos dos meses, ha sido la profunda desconfianza entre Washington y Pyongyang. Una desconfianza en la que ha incidido Moon: “Lo que (Kim) no tiene tan claro es cómo puede fiarse plenamente del compromiso de Estados Unidos a poner fin a unas relaciones hostiles y aportar garantías de seguridad para su régimen si decide desnuclearizarse”.

Por el momento, las dos Coreas retomarán sus conversaciones de alto nivel el próximo viernes, 1 de junio, para tratar sobre temas como futuras reuniones de familias separadas.

Según ha indicado Trump en sus declaraciones, los contactos continúan por más vías. Una delegación estadounidense viaja este fin de semana a Singapur para tratar de reunirse con funcionarios norcoreanos, después de que la semana pasada el Norte no compareciera en el encuentro programado. El magnate también ha aludido al desarrollo de otras negociaciones, cerca de la Casa Blanca. “Como saben, hay reuniones celebrándose en cierta localización, que no voy a nombrar”, ha dicho. “Pero les gustaría la localización, no está tan lejos de aquí”.

“Hay mucha gente trabajando en esto”, ha agregado el inquilino de la Casa Blanca. “Se está moviendo muy bien. Estamos pensando en el 12 de junio en Singapur. Eso no ha cambiado. Y eso se está moviendo bastante bien, así que veremos qué pasa”.