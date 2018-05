¿Qué hacen las grandes ciudades para frenar la contaminación?

Las ciudades europeas, en muchos casos ahogadas por los altos niveles de contaminación, aplican diferentes medidas de limitación del tráfico rodado por sus calles. No en todos los lugares, sin embargo, es suficiente: Bruselas ha decidido este jueves llevar ante el Tribunal de Justicia de la UE a seis Estados miembros por incumplir la normativa comunitaria sobre la contaminación del aire, como ha adelantado EL PAÍS. Los esfuerzos europeos han ayudado a hacer menos contaminante el tráfico rodado. Los estándares Euro son los límites de emisiones que la normativa europea impone a los vehículos nuevos vendidos en la UE. Comenzó en 1993 con la directiva Euro 1, y en 2014 entró en vigor la Euro 6, que impide por ejemplo la comercialización de turismos diésel o gasolina que expulsen respectivamente más de 80 o 60 miligramos de NO2 por kilómetro, además de otras imposiciones a vehículos mayores.

Madrid



¿Hasta qué punto la contaminación es importante?

Madrid lleva incumpliendo los límites de dióxido de nitrógeno (NO2) desde 2010, cuando entró en vigor la nueva normativa europea para limitar la polución en las ciudades. Tan solo el año pasado, 15 de las 24 estaciones de medición de Madrid registraron niveles de contaminación considerados dañinos para la salud, según la UE (valor límite anual fijado en 40 microgramos por metro cúbico de media de NO2). El Ayuntamiento considera que el principal factor de contaminación en Madrid es el tráfico.



¿Qué medidas se ponen en marcha para restringir el tráfico privado?

El pasado 10 de mayo, el Ayuntamiento de Madrid endureció las restricciones previstas para los escenarios de alta contaminación. Las restricciones se activan cuando dos estaciones medidoras superen los 180 microgramos de NO2 (fase de preaviso) o 200 microgramos (aviso). Los vehículos más contaminantes, incluidas las motos más antiguas, no podrán circular en el interior de la M-30 (el primer anillo de circunvalación de la ciudad). También se prohíbe aparcar en esa zona. Quedan excluidos de las restricciones los vehículos de los residentes y los que llevan distintivo de la DGT Cero emisiones y Eco.



¿Hay otras medidas en discusión?

El Consistorio capitalino plantea atajar la contaminación también a través de más medidas consideradas “estructurales”. Entre ellas, destacan la creación de una gran Área de Prioridad Residencial (APR) en el distrito Centro de Madrid, el corazón de la ciudad y la zona con más altos niveles de polución. Asimismo, el Gobierno local ha anunciado que limitará a 70 kilómetros por hora la velocidad en la M-30. Todavía no hay plazos para esas medidas. A la vez, Madrid está poniendo en marcha vías ciclistas y ha reducido el número de carriles para coches en varias calles de la capital. Su proyecto es, de aquí a 2019, crear un total de 130 kilómetros de nuevos itinerarios ciclistas.

Barcelona



¿Hasta qué punto la contaminación es importante?

Durante el año, se dan solo entre cero y tres episodios de contaminación, sean por concentración de partículas en suspensión PM10 o por dióxidos de nitrógenos NO2. Coinciden siempre con situaciones climáticas anticiclónicas, con ausencia de viento y precipitaciones. Las autoridades suelen hablar de que en el conjunto del Área Metropolitana de Barcelona (36 municipios) la contaminación causa 3.500 muertes al año.



¿Qué medidas se ponen en marcha para restringir el tráfico privado?

El protocolo de restricción de tráfico en episodios de contaminación entró en vigor en diciembre de 2018. Los episodios los declara la Generalitat y las medidas las aplican los municipios. En el caso de Barcelona en la fase de prealerta y alerta se hacen recomendaciones (dejar el coche en casa y utilizar el transporte público, no emplear sopladores de limpieza, detener las obras que provocan polvo). Cuando se declara el episodio se prohíbe la circulación de vehículos que no tienen la etiqueta ambiental de la DGT del perímetro de las Rondas (el cinturón viario que rodea la ciudad y entra también en seis municipios, llamado Zona de Bajas Emisiones) hacia adentro. A partir de 2019 las restricciones afectarán también a las motos, a las que la DGT han comenzado a repartir las etiquetas. Las restricciones serán definitivas a partir de 2020, aunque no se declaren episodios.



¿Hay otras medidas en discusión?

Las autoridades tienen pendiente evaluar el protocolo para aplicar a los camiones, autocares, autobuses y furgonetas Euro 1, 2, y 3.

Valencia



¿Hasta qué punto la contaminación es importante?

El Ayuntamiento considera que no existe un problema grave de contaminación atmosférica. Solo ha activado el protocolo de actuación en otoño, coincidiendo con la quema de la paja del arroz.



¿Qué medidas se ponen en marcha para restringir el tráfico privado?

El protocolo para casos de alta contaminación incluye tres niveles. El primero es meramente informativo para los servicios municipales. El segundo extiende la información a la ciudadanía, incluye recomendaciones para evitar practicar deporte al aire libre e impide estacionar en zona azul y naranja (salvo residentes con autorización). El tercero implica, además, la prohibición de circular a los vehículos con matrículas pares e impares en días alternos, y abre la puerta a medidas adicionales.



¿Hay otras medidas en discusión?

El protocolo se aprobó en junio de 2017. De momento no hay nuevas medidas en discusión.

Sevilla



¿Hasta qué punto la contaminación es importante?

El Ayuntamiento señala que no hay problemas graves con respecto a la calidad del aire (no se superan los niveles de contaminación previstos en la legislación), aunque en verano si existen algunos episodios esporádicos relacionados con el ozono debido a altas temperaturas.



¿Qué medidas se ponen en marcha para restringir el tráfico privado?

Sevilla trabaja en la elaboración de diferentes planes sobre el clima y las energías renovables así como de movilidad urbana sostenible. Cuenta con más de 8,3 millones de metros cuadrados de zonas verdes y más de 200 kilómetros de red de carriles bici. Ofrece bonificaciones en las Ordenanzas Fiscales Municipales, tanto en el IBI como en el IAE, para la instalación de energías limpias en edificios y empresas. Todas las empresas municipales tienen sus propios planes de eficiencia energética y se está apostando por micropeatonalizaciones de determinadas vías de la ciudad, en especial vinculadas a entornos patrimoniales y comerciales. Más de la mitad de los autobuses urbanos usa un combustible medioambientalmente más respetuoso y la mitad de la flota de vehículos de la empresa pública de aguas es ya es eléctrica.



¿Hay otras medidas en discusión?

Seguir incidiendo en las iniciativas puestas en marcha, apostando por el transporte público, la movilidad a pie (se prevén más peatonalizaciones), en bicicleta y por el coche eléctrico. En estos momentos está en trámite la ampliación de la línea de tranvía para conectar la parada de San Bernardo con la estación de trenes de Santa Justa.

Londres



¿Hasta qué punto la contaminación es importante?

La contaminación en Londres lleva desde 2010 por encima de los límites legales marcados por la UE. En 2018, igual que en todos los años de lo que va de década, el máximo legal para todo el ejercicio se superó antes de finalizar el mes de enero. Más de 9.000 londinenses mueren cada año como resultado de la toxicidad del aire. El 50% de la contaminación del aire se debe al tráfico de vehículos de motor, especialmente los diésel.



¿Qué medidas se ponen en marcha para restringir el tráfico privado?

Para desincentivar el uso del coche privado, Londres impone desde 2003 una "tasa de atascos" de 11,5 libras (unos 13 euros) a cada coche privado que entra en el centro de la ciudad, en el llamado "perímetro de bajas emisiones". A ello se añadió, en octubre del año pasado, una nueva "tasa de toxicidad" de 10 libras (algo más de 11 euros), que deben abonar los conductores de los vehículos de motor más contaminantes. Se trata de aquellos que no cumplen con los estándares llamados Euro 4, en general los matriculados antes de 2006.



¿Hay otras medidas en discusión?

El Ayuntamiento está estudiando introducir "días libres de coches". Se trataría de una prohibición del tráfico en determinadas zonas de la capital en diferentes días del año. Para 2019 se estudia ampliarlo a más jornadas y a la totalidad de la ciudad.

París



¿Hasta qué punto la contaminación es importante?

Según el Ayuntamiento de París, el 90% de los parisinos vive en un ambiente contaminado y 2.500 personas mueren cada año en la capital por enfermedades ligadas a la contaminación. En todo el país, son 48.000 los fallecimientos prematuros que se producen al año por esa causa de mortalidad, la tercera en Francia tras el tabaco y el alcohol.



¿Qué medidas se ponen en marcha para restringir el tráfico privado?

Desde 2017, es obligatorio colocar una etiqueta de “certificado de calidad del aire” que clasifica los vehículos en cinco categorías, desde el más contaminante (5), que tiene directamente prohibido circular en días laborables entre las 8 y las 20 horas, al menos contaminante (1). La clasificación se realiza en función del año de su primera matriculación, su eficiencia energética y sus tasas de emisión. No mostrar la etiqueta puede conllevar multas de entre 65 y 135 euros, aunque hasta ahora su imposición ha sido bastante defectuosa. Cuando hay picos de polución, se aplica la “circulación diferenciada” que prohíbe la circulación de los vehículos más contaminantes, según la gradación de las etiquetas. En esos momentos, las autoridades pueden decidir medidas extraordinarias, como una tarifa única de 3,80 euros para el uso de transporte público durante toda la jornada en toda la región de París, lo que le cuesta a la capital una media de 500.000 euros al día.



¿Hay otras medidas en discusión?

París quiere avanzar progresivamente hacia la prohibición total de circulación de los vehículos más contaminantes hasta acabar con los coches diésel en 2024 y con todos los térmicos en 2030. Los coches con etiqueta Euro 4 (diésel matriculados entre 2001 y 2005) serán prohibidos en el primer semestre de 2019 y los de etiqueta Euro 3 (diésel matriculados hasta 2010 y gasolina matriculados entre 1997 y 2005) en 2022.

Berlín



¿Hasta qué punto la contaminación es importante?

Las autoridades de Berlín califican como un “problema muy grave” el nivel de dióxido de nitrógeno en la ciudad. Casi dobla el nivel permitido por la UE. Se calcula que unas 10.000 personas mueren al año a causa de la contaminación. Los asmáticos y las personas con problemas cardiovasculares son los más afectados,



¿Qué medidas se ponen en marcha para restringir el tráfico privado?

Para combatir la polución, Berlin está aplicando un máximo de velocidad de 30 kilómetros por hora en calles importantes de la ciudad. Desde 2008 también existe un área medioambiental de 88 kilómetros cuadrados donde solo se puede circular con un coche que luzca el distintivo verde que reciben los vehículos cuyo estándar de emisión corresponda a Euro 4 o superior. Hace un par de meses, la ciudad aprobó un nuevo paquete de medidas para combatir la contaminación, que incluye un incentivo de 2.500 euros para la compra de un taxi híbrido. La ciudad también ha puesto en marcha la compra de autobuses eléctricos para transporte público.



¿Hay otras medidas en discusión?

La principal medida que estudia el Gobierno federal es una nueva pegatina, el llamado distintivo azul, que solo recibirían los coches cuyo estándar de emisión sea Euro 6. Gracias a una sentencia de un alto tribunal alemán, las ciudades también podrán prohibir el acceso a coches diésel con la norma Euro 5. Unos 10 millones de vehículos podrían verse afectados. Más de 70 ciudades alemanas presentaron en 2017 índices de dióxido de nitrógeno superiores al umbral promedio de 40 microgramos por metro cúbico decretado por la UE. Berlín es una de ellas.

Roma



¿Hasta qué punto la contaminación es importante?

Roma es la única de las grandes capitales italianas que no está entre las 39 ciudades que superaron el año pasado los límites permitidos de polución (fijado en 35 días al año). Las ciudades más contaminadas son Turín (con 112 días de superación de los límites el año pasado) y le siguen de cerca Milán (con 7) y Venecia (con 8). La situación de Roma, además, ha mejorado progresivamente en los últimos cuatro años. Se calcula que en la capital mueren cada año 1.500 personas a causa de la mala calidad del aire, según el Servicio Regional de Salud. En toda Italia fallecen 91.000 personas al año de forma prematura por esa causa.



¿Qué medidas se ponen en marcha para restringir el tráfico privado?

Roma sigue la clasificación europea de los vehículos, incluidas las motocicletas, en función de sus tasas de emisión, el año de matriculación y sus características específicas. Los más contaminantes solo pueden circular los fines de semana y los días festivos. En episodios de alta polución las restricciones se instauran en distintos intervalos horarios, distinguiendo entre laborables y festivos, a partir del tercer día. Se empieza por los vehículos más contaminantes y se continúa gradualmente hasta los que menos contaminan. Para contrarrestar la escasa eficiencia de los transportes públicos, el ayuntamiento también fomenta el uso del préstamo temporal de vehículos y acaba de lanzar un nuevo sistema de alquiler de bicicletas sin bases fijas.



¿Hay otras medidas en discusión?

Roma anunció el pasado febrero que pretende acabar completamente con la circulación de vehículos privados diésel, y que a partir de 2024 estarán prohibidos en el centro de la ciudad.

Bruselas



¿Hasta qué punto la contaminación es importante?

Las autoridades europeas cifran en alrededor de 12.000 los muertos en Bélgica cada año a causa de la mala calidad del aire. Y Bruselas es la más afectada de las tres regiones del país.



¿Qué medidas se ponen en marcha para restringir el tráfico privado?

La región bruselense tiene en marcha un calendario para restringir el uso de los coches más contaminantes. En el caso de los diésel, a comienzos de este año se prohibió la circulación de los vehículos Euro 1, y cada nuevo ejercicio se irá ampliando hasta que en 2025 solo puedan estar en las calles coches de clase Euro 6 o más nuevos, con menores emisiones de dióxido de nitrógeno. Para los de gasolina, el calendario es algo menos ambicioso: en 2025 quedarán prohibidos los inferiores a la clase Euro 3.



Con textos de Luca Costantini (Madrid), Clara Blanchar (Roma), Ignacio Zafra (Valencia), Antonio Jesús Mora (Sevilla), Pablo Guimón (Londres), Silvia Ayuso (París), Enrique Müller (Berlín), Lorena Pacho (Roma) y Claudi Pérez (Bruselas).