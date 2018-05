Malasia vota en masa entre la continuidad o el retorno de un exmandatario nonagenario

Mohammad, Hanif y Qalam saborean sus cuencos de laksa (fideos cocidos en sopa de pescado) y té de limón con hielo. Hace un rato han ido a votar juntos a un colegio electoral de Kampung Pandan Dalam, al este de Kuala Lumpur. Pero en la mesa no hablan de política: los tres amigos de la infancia son el claro ejemplo de la división con la que Malasia vota este miércoles en sus decimocuartas elecciones nacionales, llamadas a ser las más reñidas de su historia. “Preferimos no decirnos a quién hemos votado”, comenta Mohammad, anticipando el posible desacuerdo.

Con la tinta para registrar el voto aún fresca en sus pulgares, los tres hombres, entre 32 y 38 años, se dejan llevar entre bocado y bocado y sus preferencias acaban saliendo a la luz. “Necesitamos un líder que no se lo ponga difícil a la gente, que no sea corrupto”, apunta Mohammad. Unos 681 millones de dólares, de un total de 2.600 desfalcados del fondo estatal 1Malaysia Development Berhanrd (1MDB), acabaron supuestamente en cuentas privadas del primer ministro, Najib Razak, que se enfrenta a su antiguo mentor y ex primer ministro, Mahathir Mohamad, en los comicios. El nonagenario, que gobernó entre 1981 y 2003, asegura querer hacer pagar a Najib por el escándalo, revelado en 2015.

La generación “Y”, los menores de 40 años, supone casi la mitad de los 15 millones de votantes llamados a las urnas. Son también, en teoría, los más proclives al cambio, sobre todo en zonas urbanas como Kampung Pandan Dalam, feudo tradicional de la oposición. En quién depositen su confianza para llevarlo a cabo es otra cuestión. Mohammad habla positivamente del PAS (Partido Islámico Pan-Malasia), visto por muchos con recelo porque su programa incluye la implantación de la sharia (ley islámica) en el país de mayoría musulmana (más del 60%) y tradición moderada.

“Elijo al candidato que más conozco, no al partido. La religión en el fondo da igual, no queremos ser racistas”, señala. Qalam, el más joven de aspecto, niega con la cabeza y sube el pulgar en señal de aprobación al nombrar a Pakatan Harapan (PH), la coalición de Mahathir. Hanif, pañuelo en la testa y mirada risueña, sonríe en silencio bajo el toldo en el que se resguardan del sofocante calor con el que Kuala Lumpur celebra su día electoral.

Un calor que no ha disuadido a la población de echarse a las calles desde primera hora para depositar su voto. Los recuentos de las 13.00 horas (5.00 GMT) indicaban una participación del 55 por ciento a cuatro horas de que cierren las urnas. Las últimas encuestas daban a Najib por ganador pese a perder el votar popular, debido en parte al mayor peso del voto rural, en teoría a favor del primer ministro, sobre el urbano.

La escena de colas eternas se repetía en varios colegios electorales de la capital malasia, cuyas zonas representan vívidamente el crisol étnico y religioso del país, con un 69 por ciento de población malaya, sobre todo musulmana, un 24% de origen chino y un 7 por ciento india. En Kampung Cheras Baru, un barrio al este de Kampung Pandan en el que PAS triunfó en las elecciones de 2013, se perciben más hiyabs (el velo musulmán) entre las mujeres y más ancianos entre los votantes. Los motivos para elegir candidato son parecidos a los de la zona vecina: economía y religión. “Nuestro líder del PAS cuida a la gente, no de sí mismo. Es la mejor opción para todos, no solo los musulmanes”, apunta Abdulad Aziz, de 34 años, al salir de votar. “Los otros (por Najib y Mahathir) son buenos musulmanes, pero no buenos líderes”, remacha.

La tónica varía en el distrito de Taman Shamelin Perkasa, más hacia el oeste y de población mixta. “Aquí casi el 50 por ciento somos de origen chino”, calcula el jubilado Robert Chin. El sexagenario lo tiene claro. “Lo que quiere la gente es un cambio. (Najib) ha estado demasiado tiempo en el poder. Y cuando ha sentido que lo empezaba a perder, se ha dedicado a comprar votos y negocios. Mahathir no es la panacea, pero si les comparas, sale ganando”, apunta el ex banquero.

Chin asegura que la desconfianza hacia Najib le hace dudar de la transparencia de las elecciones, sin presencia de observadores de la UE pero sí de países poco democráticos como Myanmar (la antigua Birmania), Tailandia y Azerbayán. “Han hecho el registro electoral más complicado, he tenido que esperar dos horas para votar. ¡Y podría haber urnas falsas! Además, antes solíamos tener una circunscripción más grande, pero ahora la han hecho más pequeña”, indica, en referencia al nuevo mapa de distritos electorales, que en principio aventaja a Barisan Nasional (BN), la coalición gubernamental.

La indignación de Chin da paso a un ambiente más festivo en Kampung Baru, bastión de Najib. En el barrio de humildes casas bajas frente al corazón financiero de la ciudad, con las emblemáticas Torres Petronas coronando de fondo el paisaje, Ismail Sahat se protege del sol bajo un paraguas de Barisan Nasional y saluda triunfante a los viandantes. “Seguiré votando a BN porque ha hecho muy buen trabajo. Ha servido a nuestra comunidad durante años, dándonos lo que necesitamos”, dice, en contraste con los que acusan al primer ministro de haber subido el coste de la vida diaria en el país, que continúa creciendo alrededor de un 5 por ciento anualmente.

A poca distancia y flanqueada por apenas dos compañeros, Jamila no tiene reparos a la hora de ondear sus banderas de Pakatan Harapan e interpelar a los vecinos que se dirigen a votar. “He recorrido casa por casa en el barrio para convencer a los votantes. Anoche mismo. Y créeme, tenemos posibilidades”, susurra la mujer, afirmando que ella misma ha retirado recientemente su apoyo al partido de Najib.