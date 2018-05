El arzobispo de Utrecht critica al papa Francisco por “amenazar la unidad eclesial”

El arzobispo de Utrecht, Willem Jacobus Eijk, cabeza visible de la Iglesia católica en Holanda, ha criticado abiertamente al papa Francisco en una carta recién publicada en la edición digital del National Catholic Register, el diario católico más antiguo de Estados Unidos. En una larga nota, Eijk asegura que el pontífice “crea confusión (…) y amenaza la unidad eclesial”, al no haber subrayado que los fieles protestantes no pueden comulgar durante la misa. Dicha posibilidad ha dividido a los obispos alemanes, que han pedido consejo a Roma. Al ver que en lugar de prohibirlo se les pedía consenso en un tema tan delicado, Eijk ha estallado. Es la primera vez que un alto representante de la curia holandesa contradice al Papa con tanta fuerza.

La conferencia episcopal germana ha aprobado por amplia mayoría —siete votos en contra— la idea de que las parejas, ya fueran marido o esposa, de fieles católicos, pudieran recibir la Eucaristía. Para ello, debían cumplir una serie de requisitos, enumerados por el propio cardenal holandés en su nota. Entre ellos, figura la necesidad de confesarse con un sacerdote; confirmar la fe en la Iglesia Católica; aplacar un grave malestar espiritual, y expresar su deseo de satisfacer su anhelo por la Eucaristía. Los siete disidentes elevaron sus dudas a Roma, incluida la Congregación para la Doctrina de la Fe (la antigua Inquisición). “La respuesta dada por el Santo Padre a través de la Congregación es incomprensible: le dijo a la delegación alemana que estudiaran de nuevo el borrador de sus discusiones y trataran de llegar a un acuerdo unánime”.

Eijk llega a decir en su carta abierta al Papa que “no dar a los obispos germanos directrices adecuadas, fundadas en la clara doctrina y práctica de la Iglesia Católica, indica un viraje hacia una apostasía de la verdad (…) al no transmitir con fidelidad y de forma unitaria la fe en la Sagrada Tradición y las Sagradas Escrituras”. Para él, las leyes canónicas son meridianas: “compartir la comunión solo es posible con cristianos ortodoxos porque tienen sacramentos, sacerdocio y Eucaristía”. “Para los demás cristianos debe haber un peligro inminente de muerte, o cualquier otra necesidad grave”. El cardenal holandés también recuerda que la mayoría de los protestantes alemanes son luteranos. “Y ellos creen en la consustanciación, es decir, que además del Cuerpo y la Carne de Cristo, las sustancias del pan y el vino siguen presentes al comulgar (…) La doctrina católica de la transustanciación es diferente. Implica la fe de creer que lo recibido en forma de pan y vino es el Cuerpo y la Sangre de Cristo. Fuera incluso del momento de su administración. Ya no son pan y vino”, señala.

Al prelado le parece que una confesión o examen de conciencia no garantiza que se entre en comunión con la Iglesia Católica. Y aunque el borrador de los obispos alemanes indica que habrá pocos candidatos protestantes a recibir la comunión, “la experiencia demuestra que luego las cifras aumentan”. “De modo que unanimidad, ¿sobre qué? Porque si llegaran al acuerdo de administrar la Eucaristía, ¿cambiaría por ello, en virtud de una mayoría, la práctica católica en Alemania? Dicha práctica se basa en la fe, no se modifica con las estadísticas”. Eijk concluye su misiva recordando que estas confusiones “creadas por el Santo Padre por no ser claro”, abarcan situaciones como las de los cardenales que proponen bendecir las relaciones homosexuales. “Algo diametralmente opuesto a la doctrina eclesial, que estipula que el matrimonio solo existe entre un hombre y una mujer”.