Demetrio Túpac Yupanqui, el traductor al quechua de ‘El Quijote’, muere a los 94 años

El intelectual peruano Demetrio Túpac Yupanqui, conocido por haber traducido al quechua el libro de Don Quijote de La Mancha, falleció a los 94 años este jueves en Lima. El profesor, que dedicó toda su vida a la defensa de esta lengua originaria andina, se encontraba desde el domingo en la Unidad de cuidados intensivos de un Hospital de Lima.

La muerte del maestro se ha sentido en el ámbito de la cultura y la educación. El Ministerio de Cultura destacó su dedicación a la difusión del quechua en el mundo. "Uno de sus principales legados es la traducción del clásico español Don Quijote de La Mancha al quechua. Descansa en paz maestro", destacó la institución.

Profesor y periodista, no cejó en su empeño de dar a conocer la cultura y la lengua quechua. El runa simi, que literalmente significa “lengua de las gentes”, se extiende por varios países de los Andes centrales (occidente), aunque se concentra en Ecuador, Perú, Bolivia y Chile, donde su uso continúa vigente y es empleado por 10 millones de personas.

“Descansa en paz el perseverante difusor e impulsor de la cultura andina a nivel nacional e internacional, Demetrio Túpac Yupanqui, gran docente y periodista que dedicó su vida a reivindicar la enseñanza del quechua. ¡Maestro!”, indicó el ministerio de Educación de Perú en un mensaje de Twitter. En el Pleno del Congreso a petición de varios parlamentarios que quisieron honrar su labor, se guardó un minuto de silencio en memoria del amauta (maestro, en quechua).

La traducción de El Quijote fue un encargo del periodista y aventurero español Miguel de la Quadra-Salcedo, según contó el autor peruano tras presentar la obra en la Casa de América de Madrid en 2006. Fue un esfuerzo de seis meses de trabajo, pero el peruano aseguró en aquellos días que era una obra que debería leer todo el mundo. "He traducido El Quijote gracias al empeño de Miguel de la Quadra-Salcedo, quien hace tiempo me entregó un facsímil de la primera edición de la obra cervantina para que lo tradujera", explicó entonces. "A mí me pareció una idea maravillosa, porque Don Quijote tiene mensajes eternos, como la búsqueda de la justicia o el amor a la verdad", sentenció el autor.

Túpac Yupanqui, que afirmó ser descendiente del líder inca del mismo nombre (décimo soberano incaico en el siglo XV), nació en 1923 en Cusco. Además de su labor en defensa del quechua, también tradujo al español la obra teatral peruana Ollantay, descubierta en el siglo XVIII. Su determinación le llevó a regentar hasta sus últimos días la Academia de Quechua Yachay Wasi, con sede en la capital peruana, donde se ofrecían cursos en quechua con el fin de mantenerla viva.