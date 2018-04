El candidato oficialista, favorito en los sondeos en las presidenciales de Paraguay

Paraguay abraza al Partido Colorado. Lo hace desde hace 70 años, y las elecciones de este domingo confirmaron la influencia que esta agrupación heredera de la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) tiene sobre el electorado. Los primeros sondeos a boca de urna, prohibidos en Paraguay pero difundido por los medios sin poner los nombres de los candidatos, dan un cómodo triunfo a Mario Abdo Benítez, con el 54% de los votos. Si el resultado se confirma, Marito, como le dicen, habrá sacado más de 13 puntos de ventaja sobre el liberal Efraín Alegre, que en alianza con el exobispo Fernando Lugo era el único con posibilidades de doblegar a los colorados.

Los paraguayos votaron hoy al sucesor del colorado Horacio Cartes, un poderoso empresario tabacalero. Y lo hicieron por un pura sangre, hijo del secretario privado de Stroessner. Abdo, de 46 años, tenía 16 años cuando murió el dictador, y se declara a favor de las "cosas buenas de aquella época" pero contrario al terrorismo de Estado. Hoy actuó como ganador desde el inicio de la jornada. A las 6 de la mañana recibió a la prensa en su casa de las afueras de Asunción. Bajo una enorme carpa, recorrió el parque de su residencia con un mate en la mano, la bebida nacional de los paraguayos, y prometió un Gobierno basado en el diálogo y la reconciliación. Luego votó en una escuela cercana entre el acoso de la prensa y cerró la mañana con una visita a la tumba de su padre, ubicada junto a la bóveda de la familia Stroessner en el cementerio de Recoleta de la capital. Todo a tiempo, veloz, sincronizado, evidencia de que el Partido Colorado es una máquina electoral aceitada y eficiente.

Alegre, en tanto, votó temprano y recorrió escuelas en Asunción. También habló con los periodistas, pero se mantuvo dentro de los lugares comunes. "Hoy es el gran día, hoy vamos a hacer historia, hoy va a ganar el Paraguay", dijo en una rueda de prensa en su puesto de campaña. Algo más allá fue su aliado Fernando Lugo, quien a media tarde, sin resultados oficiales, criticó el espíritu triunfalista de los colorados. "La vez anterior hicieron el mismo libreto, a las 17 hs se daban el triunfo y después ganó la Alianza", dijo, rememorando el acuerdo con los liberales que lo llevó al poder en 2008, el único periodo no colorado de la historia moderna paraguaya. El exobispo pidió confiar en el voto joven, "que va a renovar nuestra democracia".

El liberal Efraín Alegre vota en Asunción. EFE

Unos 100.000 jóvenes votaron por primera vez en Paraguay, una cifra que no alcanza para dar vuelta una elección, pero relevante si se trata de actualizar la relación de los partidos tradicionales con la sociedad. Matías tiene 19 años y estrenó su voto en la escuela República de Chile, en las afueras de Asunción. Eligió a Alegre, porque "algo tiene que cambiar". "No me gusta la cantidad de pobreza que existe, la mala distribución, espero que con un poco de izquierdismo cambie", dice. Alejandro, un estudiante de economía de 21 años, optó por una tercera opción, Juan Ybañez, un excaudillo colorado que ahora fue como independiente por el Partido Verde. "Los partidos tradicionales en Paraguay ya gastaron todo lo que pudieron y votaré por alquien que esté afuera de la política. Sé que va a perder, pero hay que romper con el bipartidismo", explica. Las esperanzas de Alejandro no se cumplieron, porque el bipartidismo goza de buena salud en Paraguay, si se miran los resultados: entre colorados y liberales se llevaron más del 90% de los votos.

La jornada fue, con todo, un día celebrado por los paraguayos. La de hoy fue la séptima elección consecutiva que celebra el país sudamericnao desde el regreso a la democracia. Y pese a las rivalidades políticas, fue también la más transparente y pacífica. Paraguay tiene una vieja tradición de sucesiones violentas, la mayoría de las veces de palacio. El final de Lugo fue un buen ejemplo, con revueltas campesinas que dejaron 17 muertos y una destitución parlamentaria en tiempo récord. Hace un año, partidarios contrarios los intentos de reelección de Cartes incendiaron parte del Congreso. Ayer, las escuelas estuvieron llenas de votantes, sin incidentes, en una ciudad que mostró un aire de domingo