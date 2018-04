La llamada de la creación

Carla Alvarado tiene 21 años y procede de Puerto Rico, donde ya cursaba estudios de cinematografía. Paolo Aguilar tiene 47 y viene de Perú, donde ejercía profesionalmente como fotoperiodista. Ambos se sientan ahora en una de las mesas de trabajo de la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM), que junto con la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña (ESCAC) es uno de los más importantes centros de formación en cinematografía de España. Son una buena muestra de la diversidad de los perfiles de los latinoamericanos que cursan en España estudios en materias creativas fuera de las carreras y centros habituales. Porque a España también se puede viajar a estudiar cine, teatro, diseño, moda y hasta gestión deportiva en algunas de las mejores escuelas.

España vive un buen momento para el sector del cine por la proliferación de producciones de películas, series y ­publicidad

“Soy alumno, aunque tengo edad de ser profesor”, dice Paolo Aguilar. “Tengo experiencia en el fotoperiodismo y quería adentrarme en el mundo del documental audiovisual. Mi caso demuestra que uno puede formarse a cualquier edad”. En el otro extremo de la escala está Carla Alvarado, que se dedica a la especialidad de dirección artística: “En Puerto Rico estudiaba cine, pero de una manera muy general, no profundizaba en lo que yo quería, no había un departamento específico de arte”, cuenta. “Aquí se me abrió una puerta”. Actualmente un 10% de los alumnos de la ECAM procede de Latinoamérica y en el centro aseguran que es un porcentaje que va en aumento. “Cuantos más estudiantes de fuera vengan, mejor, la mezcla siempre resulta enriquecedora”, dice en su despacho Gonzalo Salazar-Simpson, el director.

La ECAM no tiene programas especiales para latinoamericanos, pero “ofrece la posibilidad de estudiar en Europa, en España, en Madrid”, matiza Salazar-Simpson. “En cine no importa tanto dónde saques el título como la comunidad de gente que te rodea, y si se quiere trabajar aquí, en la escuela los alumnos se integran en un amplio grupo de profesionales con los que podrán colaborar en el futuro”, explica. En España, según afirma, es un buen momento para el sector, por la proliferación de producciones de películas, series y publicidad, además del buen posicionamiento de la escuela. “Antes nosotros ofrecíamos a nuestros alumnos a los productores, ahora son ellos los que nos llaman”, afirma Salazar-Simpson. Entre las diplomaturas que ofrece la ECAM se encuentran las de sonido, guion, montaje, dirección o producción, aunque el curso inicial es común a todas ellas.

Artes escénicas

Si la preferencia del estudiante es el teatro, un lugar de referencia es la ­Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD) de Madrid, donde se ofrecen enseñanzas de dirección escénica y dramaturgia, interpretación o escenografía. “Recibimos con mucha frecuencia solicitudes de información por parte de estudiantes latinoamericanos”, afirma Raquel Perallón, de su oficina de relaciones internacionales. “Muchos de ellos están interesados en el teatro español o ya tienen cierta formación al respecto”. En la actualidad, en la RESAD hay seis estudiantes latinoamericanos procedentes de Uruguay, Argentina, México y Venezuela.

Otra opción, en Barcelona, es el Institut del Teatre, que congrega centros de formación en teatro, danza y otras artes escénicas.

La industria del diseño es muy pujante en Latino­américa, por lo que muchos desean montar un estudio en su país

Precisamente de Latinoamérica proceden los artífices de dos de las escuelas privadas de actores más afamadas del país: Juan Carlos Corazza y Cristina Rota. En sus centros se ha formado buena parte del star system de actores y actrices españoles, y también acogen estudiantes latinoamericanos, como Nacho Jonsson, de 29 años, natural de Argentina. “Ya vivía en España cuando empecé a estudiar interpretación en Cristina Rota, hace tres años, pero creo que es algo que no podría hacer en Buenos Aires: allí es difícil compaginar estudios y trabajo cubriendo gastos, además de la dificultad propia del ajetreo de la ciudad, ese quilombo”, explica. En esta escuela tienen 10 estudiantes latinoamericanos procedentes de Argentina, Venezuela, Brasil y Chile.

Tendencias

Para los interesados en el diseño y sus alrededores está el Istituto Europeo di Design (IED), con sedes en Madrid y Barcelona, que dispone en sus aulas de una amplia nómina de estudiantes latinoamericanos: 117 alumnos en Madrid, un 65% del alumnado extranjero y el 14% del total. Los países principales de procedencia son Venezuela (34), Ecuador (19), Colombia (11) y México (10). “Muchos acuden con la idea de regresar a su país y montar allí su estudio de diseño, porque esta industria es muy pujante actualmente en Latinoamérica”, dice Astrid Montilla, del departamento de marketing. “Antes, los estudiantes venían más con la idea de quedarse en España y conseguir un contrato con una empresa, con una firma importante, pero eso ha cambiado”.

Entre los estudios más demandados están los de diseño de moda, patronaje y moda, comunicación, estilismo e imagen de moda o el doble título de Diseño de Moda y Fashion Stylist. Según cuentan, en Colombia, Venezuela y Perú la demanda se inclina más por el lado de la moda; en Argentina y Uruguay, por el lado del diseño gráfico y la publicidad; mientras que en países como Ecuador y Bolivia lo que se demanda es diseño de interiores o de producto. Prueba de su vocación internacional está el hecho de que el IED Madrid realiza sesiones informativas en diversas ciudades de Latinoamérica.