Ataque a Siria: reacciones y últimas noticias en vivo y en directo

EL PAÍS

Los inspectores de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) no entrarán este miércoles en Duma, la localidad de Ghuta Oriental en la que se registró el 7 de abril el ataque con supuestas armas químicas que dejó decenas de muertos, según ha contado a Reuters un responsable de la ONU. Un equipo exploratorio llegó a Duma el martes pero esa avanzadilla no incluía a los expertos de la OPAQ, según ha contado este responsable de la ONU. Los inspectores de la OPAQ llegaron a Damasco el pasado fin de semana para inspeccionar el lugar del ataque con supuestas armas químicas pero todavía no han podido acceder hasta allí. Estados Unidos ha manifestado su temor ante la posibilidad de que el régimen que preside Bashar al Assad haya destruido pruebas del ataque químico. (Reuters)