La OTAN respalda el ataque y exige que el régimen sirio “rinda cuentas”

La OTAN ha mostrado su pleno apoyo al ataque a Siria. En un comunicado, su secretario general, Jens Stoltenberg, ha afirmado: "Apoyo las acciones emprendidas por Estados Unidos, Reino Unido y Francia contra las instalaciones y capacidades de armas químicas del régimen sirio". "Esto reducirá la capacidad del régimen para atacar aún más al pueblo de Siria con armas químicas".

El número uno de la Organización del Tratado del Atlántico Norte ha subrayado que el uso de armas químicas viola "leyes y acuerdos internacionales" y ha aseverado que el régimen de El Asad "debe rendir cuentas". Para la OTAN, el uso de armas químicas supone "una amenaza para la paz internacional" y por ello está justificada una respuesta de coalición contra su gobierno.

El Gobierno de Reino Unido anunció su participación en el ataque a través de su primera ministra Theresa May, que dijo: "Esta es la primera vez que he tenido que tomar la decisión de involucrar a nuestras fuerzas armadas en un combate y no es una decisión que haya tomado a la ligera". "He hecho esto porque juzgo que esta acción es de interés nacional para Reino Unido. No nos podemos permitir que se normalice el uso de armas químicas, sea en Siria, en las calles de Reino Unido o en cualquier otro sitio de este mundo. Hubieramos preferido seguior otro camino, pero esta vez no había otro".