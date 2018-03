Las siete promesas rotas de Reino Unido sobre la transición del Brexit

La primera ministra británica, Theresa May.

1. Periodo de “implementación”. “El sentido del periodo de implementación es poner en marcha los cambios necesarios para avanzar a la relación futura, y para ello debemos saber cuál va a ser esa relación futura” (Theresa May, 23 de octubre de 2017). La propia terminología de Londres —“periodo de implementación” en vez de “transición”— implica tener un acuerdo que implementar. Pero este lunes David Davis, ministro del Brexit, reconoció que la transición será “la plataforma sobre la que construiremos la relación futura”.

2. Pagos. “Como no seremos miembros del mercado único, no contribuiremos con grandes sumas al presupuesto de la UE”. (May, 17 de enero de 2017). Al final, Londres contempla una factura de cerca de 45.000 millones de euros. En el acuerdo de este lunes, acepta “contribuir y participar en la implementación de los presupuestos de la Unión” durante la transición.

3. Legislación europea. “En 2019 nos vamos. Saldremos de la jurisdicción y de la legislación de la UE” (Davis, 24 de septiembre de 2017). Al final, Reino Unido acatará el acervo comunitario en la transición, incluso las leyes aprobadas durante su vigencia.

4. Pesca. “Seremos un miembro independiente del cuerpo que negocia el acceso a las aguas y será el Gobierno el que determine nuestras políticas de pesca”. (May, 5 de marzo de 2018). Al final, el acceso a las aguas seguirá en los mismos términos que ahora durante el periodo de transición.

5. Circulación de personas. “La libre circulación de personas terminará en marzo de 2019” (Portavoz de Downing Street, 31 de julio de 2017). Finalmente, la libre circulación continuará durante los 21 meses de transición. May renuncia también a su exigencia (1 de febrero de 2018) de que aquellos ciudadanos que lleguen durante la transición no tendrían los mismos derechos que los que ya están en Reino Unido.

6. Acuerdos con terceros. “Los nuevos acuerdos comerciales entrarán en vigor en el momento en que abandonemos la UE, pero habrán sido negociados al completo mucho antes”. (Davis, 14 de julio de 2016). Lo cierto es que Londres no tendrá ningún acuerdo negociado porque no podrá empezar a hacerlo hasta que abandone la UE el 29 de marzo de 2019, y no podrá implementarlos hasta que termine el periodo de transición.

7. Periodo transitorio indefinido. “La duración del periodo estará determinada por cuánto se tarde en preparar e implementar los nuevos procesos y sistemas que apuntalen la nueva relación” (Documento británico sobre la transición, 21 de febrero de 2018). Este lunes, Londres aceptó un periodo de 21 meses.