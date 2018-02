Londres plantea extender el periodo de transición tras el ‘Brexit’

Reino Unido busca un periodo transitorio después del Brexit de una duración indefinida, en el que se mantendría a grandes rasgos el estatus quo hasta que entren en vigor "los nuevos sistemas que apuntalen la relación futura" del país con la UE. Así lo expresan los negociadores británicos en un texto entregado a sus contrapartes europeas en Bruselas, que recogen las principales cabeceras de la prensa británica.

“Reino Unido cree que la duración del periodo debe estar determinada sencillamente por cuánto se tarde en preparar e implementar los nuevos procesos y sistemas que apuntalarán la relación futura. Reino Unido está de acuerdo en que esto apunta a un periodo de alrededor de dos años, pero desea debatir con la UE los cálculos que sostienen la fecha final propuesta”, dice el documento, según los extractos publicados por el Financial Times.

La propuesta de Londres tiene el potencial de agravar las tensiones dentro del Partido Conservador, en el que se libra una cruenta batalla sobre la naturaleza de ese periodo transitorio, destinado a evitar un salto al vacío después del 19 de marzo de 2019, fecha en la que, en virtud del artículo 50 del Tratado de Lisboa, Reino Unido estará fuera de la UE. Durante el periodo transitorio, Reino Unido permanecería en el mercado único y la unión aduanera, así como bajo la jurisdicción del Tribunal Europeo de Justicia, pero carecería de voz en la elaboración de las normas al dejar de ser miembro de la UE.

En su discurso de septiembre del año pasado en Florencia, donde esbozó sus líneas maestras para la negociación, Theresa May habló de un “periodo de implementación” –ese es el término preferido por el Gobierno británico- de “alrededor de dos años”. La primera ministra había logrado un consenso a regañadientes entre los dos bandos enfrentados, en el partido y en el Gobierno, sobre ese periodo de transición limitado. Bruselas, por su parte, propuso el 31 de diciembre que el periodo transitorio finalice en diciembre de 2020.

Downing Street considera que el documento no hace sino confirmar la postura de May de que el periodo transitorio debe durar “alrededor de dos años”. Se trata, según ha explicado un portavoz al Financial Times, de proporcionar un poco de flexibilidad entre la fecha final propuesta por Bruselas, diciembre de 2020, y la propuesta británica de que debe terminar alrededor de marzo de 2021.

Alargar el periodo transitorio, acercándolo peligrosamente a las elecciones legislativas británicas previstas para junio de 2022, sería un sapo difícil de tragar para el sector más euroescéptico del Partido Conservador. Este teme que la transición se eternice y acabe desvirtuando el Brexit, o incluso haciéndolo peligrar, y demanda una ruptura clara en marzo de 2019. El mundo empresarial -y con él el sector tory más moderado- lleva meses tratando de persuadir al Gobierno de que mantenga abierta la posibilidad de una mayor duración, temeroso de que, como sugiere el lento avance de las negociaciones, el acuerdo sobre la relación futura no esté cerrado al final de esos dos años.

La prolongación del periodo transitorio podría obligar a recalcular la factura del divorcio. El cálculo acordado en diciembre –que se estima en cerca de 45.000 millones de euros- cubriría solo las obligaciones financieras de Reino Unido hasta el término del vigente presupuesto de la UE al final de 2020. Además, tiene el potencial de retrasar aún más las negociaciones: las peticiones británicas, que incluyen también un derecho de veto sobre legislación europea durante esa fase, pueden hacer peligrar el acuerdo sobre el periodo transitorio en la Consejo Europeo de marzo. Si no se alcanza, el tiempo para las negociaciones sobre la relación futura se reduce aún más, teniendo en cuenta que el acuerdo debería estar listo en otoño de este año, para que pueda ser refrendado por el Parlamento Europeo.