Juárez, Madero, Cárdenas... y ahora Noam Chomsky

Andrés Manuel López Obrador, líder del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y favorito en todas las encuestas para las próximas elecciones presidenciales del 1 de julio en México, enumeró el pasado jueves las influencias de su pensamiento para defenderse de posibles comparaciones por parte de sus rivales políticos, que son muchos: "Es el momento de decir que ni chavismo, lo repito, ni chavismo ni trumpismo; sí juarismo, sí maderismo, sí cardenismo, sí mexicanismo, y que quede ya claro". Desde este viernes, AMLO, como también se le llama por sus iniciales, ha agregado otro nombre a su panteón ideológico: Noam Chomsky.

Saltándose todos los muros, el prestigioso académico estadounidense, de 89 años y que ahora imparte clases en la Universidad de Arizona, y el político tabasqueño, de 64, se han reunido a las dos de la tarde por sorpresa en Hermosillo (Sonora), aprovechando una conferencia del autor de El miedo a la democracia en el Centro de Artes de la Universidad de Sonora que llevaba por título Gangster Capitalism (Capitalismo de gánsters). Del encuentro privado de una hora en el Hotel Lucerna de la capital sonorense para el que López Obrador ha debido usar los servicios de un traductor porque no habla inglés ni francés, ha quedado una imagen de ambos que el candidato de Morena ha subido esta tarde a sus cuentas de Twitter y Facebook. Antes, ha mantenido encuentros con otros miembros de su formación.

"Fue muy buena conversación, muy interesante", ha declarado posteriormente López Obrador. "Hemos hablado sobre temas de interés nacional, sobre los problemas del mundo, una conversación de muy buen nivel, es un académico extraordinario". Haciendo hincapié en que la edad no importa y en que Chomsky es un hombre "muy lúcido" , el tres veces aspirante a la presidencia mexicana (2006 y 2012) ha asegurado que "hay simpatías mutuas. De los comicios, de todo, de las esperanzas del pueblo que haya un cambio verdadero y de los proyectos que vamos a llevar a cabo para sacar a México del atraso".

En este sentido, Chomsky, al ser preguntado en noviembre de 2017 en un video que ha vuelto a difundir el portal Regeneracion.mx, cercano a las tesis de la izquierda, declaró que no era un especialista en política mexicana de la que no tenía un conocimiento profundo. "Mi punto de vista es que López Obrador lo está haciendo muy bien en las encuestas y quizá pueda ganar, a menos que sean tomadas medidas que mermen las elecciones, tal como ha ocurrido en el pasado en México, y no tengo por qué recordarles eso", añadió el lingüista, muy conocido por su activismo político, al asegurar que " está familiarizado con estas políticas (de izquierda); me parecen muy razonables".

Chomsky concedió la semana pasada una entrevista a EL PAÍS, con motivo de la publicación de su último libro Réquiem por el sueño americano (Editorial Sexto Piso) en el que denuncia las obscenas concentraciones de riqueza y poder de las democracias occidentales y arremetía contra Donald Trump y la época de las fake news y la preponderancia de las emociones sobre cualquier otra consideración en el mundo actual. "La gente ya no cree en los hechos", sentenciaba.