Pekín impone límites al número de extranjeros en sus bares y restaurantes

Los bares y restaurantes de Pekín están acostumbrados a recibir instrucciones de la policía durante periodos considerados sensibles por las autoridades, sea por la celebración de cumbres internacionales en la ciudad o debido al encuentro anual de la Asamblea Nacional Popular china, que ocurre cada marzo. Algunas de las directrices marcadas este año, sin embargo, rozan el sinsentido. La más sorprendente, la prohibición a varios establecimientos de la zona universitaria de la capital de acoger a más de 10 extranjeros a la vez durante los fines de semana.

“Hasta el próximo 22 de marzo, todos los viernes y sábados por la noche, según lo han solicitado las autoridades locales, solamente podemos permitir un máximo de diez extranjeros a la vez en nuestro local. Apreciamos su comprensión durante estos tiempos de desafíos”, rezaba un aviso colgado desde hace varios días en algunos bares populares de la zona. Tras el revuelo provocado especialmente entre la comunidad de extranjeros de la zona tras difundirse el mensaje a través de las redes sociales, estos locales decidieron retirar los carteles, pero la limitación sigue en vigor.

“Creemos que se trata de evitar aglomeraciones y prevenir cualquier tipo de incidente durante este periodo, pero no entendemos tampoco la razón que hay detrás de limitar solamente el número de clientes extranjeros”, asegura una empleada de uno de los locales afectados por la medida. “Si nos viene un grupo grande este fin de semana, lamentablemente tendremos que decir que no, porque es mejor no tentar la suerte”, añade, recordando que en algo más de una semana “todo volverá a la normalidad”. De momento, asegura, la policía —la uniformada, al menos— no ha acudido al local a comprobar si está cumpliendo con lo requerido. En otro establecimiento afectado, uno de los clientes atribuía la medida a “la paranoia de quererlo tener todo bajo control en una megaciudad de más de 20 millones de habitantes”.

Aparentemente esta prohibición afecta solamente a bares y restaurantes de esa zona, situada en el noroeste de la capital. Otros negocios en esa misma área que habitualmente abren las 24 horas del día han sido obligados a cerrar durante la noche hasta que termine el cónclave político, según se lee en varios carteles. En el resto de la ciudad, varias discotecas han tenido también que adelantar su hora de cierre.

Las medidas restrictivas se extienden a otras áreas más allá del ocio. La plataforma Airbnb ha sacado de su catálogo todos los apartamentos disponibles en la zona central de la ciudad durante el mes de marzo y reembolsado el dinero a aquellos clientes que ya tenían una reserva por “factores externos”. En las afueras, los controles para acceder a Pekín por carretera son mucho más estrictos de lo habitual.

Otro clásico de los encuentros políticos en China es el éxodo forzado de disidentes con el objetivo de silenciarlos. El prominente activista Hu Jia, por ejemplo, ha sido enviado hasta Zhongshan, ciudad situada en la provincia de Cantón, a más de 2.000 kilómetros de Pekín, en contra de su voluntad, según explicó a Efe.