Jared Kushner se entrevistará con Peña Nieto mañana

Jared Kushner, yerno y asesor del presidente de Estados Unidos, visitará México este miércoles y se entrevistará en la capital mexicana con el presidente Enrique Peña Nieto y con el canciller y amigo personal, Luis Videgaray, según un comunicado hecho público hoy por la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana. En el texto se especifica que Kushner, marido de Ivanka Trump, la hija preferida del actual inquilino de la Casa Blanca que tampoco tiene ningún cargo oficial en el Gabinete, llegará al país norteamericano en calidad de enviado especial y que estará acompañado por funcionarios del Departamento de Estado y del Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos.

Kushner será recibido en audiencia por Peña Nieto y también mantendrá una reunión de trabajo con Videgaray. "Durante los encuentros se revisará el estado de diversos temas de la agenda bilateral", señala la cancillería. La visita de Kushner, uno de los personajes más controvertidos del entorno presidencial y a quien se le ha expulsado recientemente de las reuniones de inteligencia de la Casa Blanca, donde se tratan los asuntos de alto secreto, se produce en un momento especialmente delicado de las relaciones entre ambos países. La tensión por quien pagará el muro con Estados Unidos y la amenaza de Trump de abandonar unilateralmente el Tratado de Libre Comercio (TLC) si México y Canadá no se pliegan a sus exigencias se hizo patente hace una semana cuando Peña Nieto decidió cancelar una visita a Washington tras una conversación con Trump en la que este insistió en su plan de erigir una valla en la frontera común. La información, una exclusiva del diario The Washington Post, no fue comentada ni desmentida por el Gobierno del PRI.

La presencia de Kushner en la capital mexicana, después de los gestos y desprecios por parte del mandatario estadounidense, podría revivir la visita del propio Trump en agosto de 2016, antes de acceder a la presidencia y que respondió a una invitación de Peña Nieto, en la que el republicano aprovechó para blanquear su imagen y que fue difícil de gestionar para el Gabinete mexicano ante su opinión pública.