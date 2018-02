Benedicto XVI: “Interiormente estoy en peregrinación hacia Casa”

Benedicto XVI, de 90 años, ha reconocido estar en la "última etapa" de su vida y ha afirmado que, "en el lento declive de las fuerzas físicas", solo puede decir que "interiormente" está "en peregrinaje hacia Casa". El Papa emérito ha realizado estas afirmaciones en una breve carta publicada este miércoles por el periódico italiano Corriere della Sera. En la misiva, agradece a los fieles la preocupación por su estado de salud.

Benedicto XVI que anunció su renuncia al pontificado el 11 de febrero de 2013 y vive retirado en el pequeño monasterio Mater Eclessiae, dentro del Vaticano, escribió a un periodista de ese diario que le había enviado las cartas de preocupación de algunos lectores sobre su estado de salud. En la breve carta, Joseph Ratzinger, que cumplirá 91 años en abril, se muestra conmovido por el cariño de los fieles.

"Me ha conmovido que muchos lectores de su periódico quieran saber cómo transcurre esta última etapa de mi vida. Sobre esto, solamente puedo decir que, en el lento declive de las fuerzas físicas, interiormente estoy en peregrinación hacia Casa. Es una enorme gracia para mí estar rodeado, en este último tramo del camino a veces un poco fatigoso, por un amor y una bondad tales que no me hubiera podido imaginar", sostiene Benedicto XVI en su carta. "En este sentido, considero también la pregunta de sus lectores como acompañamiento durante una etapa del camino. Por esto, no puedo hacer otra cosa que agradecer [su interés] mientras, por mi parte, les garantizo mi oración por ustedes", finaliza el Papa emérito.