El infierno es mamá y papá

La casa del horror de Perris en realidad era un colegio. El domicilio de los Turpin estaba registrado en el Departamento de Educación de California como SandCastle Day School, un colegio de educación primaria en el que el director es David Turpin. El colegio tiene seis alumnos registrados, supuestamente aquellos de los hermanos en edad escolar. Oficialmente, los niños estaban escolarizados en casa. Suficiente para ocultarlos por completo a las autoridades. “Los niños no tenían conocimientos básicos de la vida”, explicó el fiscalía esta semana. No sabían lo que era un policía. La de 17 años, no sabía lo que era una medicina. California no exige a los niños escolarizados en casas pasar exámenes, ni el Estado inspecciona las casas, ni se exige ninguna cualificación a los padres o profesores. Nueva York, por ejemplo, exige que los niños pasen los mismos exámenes que el resto. El asunto ya ha dado lugar a voces que quieren revisar las condiciones en las que se autoriza la educación en casa.