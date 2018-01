Dimitir en tiempos de Trump

Anthony Scaramucci | Once días en el puesto

Ni dos semanas aguantó Anthony Scaramucci en su puesto. El director de comunicación de la Casa Blanca, responsable de dirigir la maquinaria propagandística de Trump, ha sido el puesto más efímero de su Administración. Como el presidente, Scaramucci, que trabajó para el banco de inversión Goldman Sachs y fue fundador del fondo especulativo SkyBridge Capital, estaba abonado al exabrupto rápido en redes sociales. Sus salidas de tono en Twitter, describiendo al entonces jefe de Gabinete Reince Priebus como “un jodido paranoico esquizofrénico” o hablando de las autofelaciones de Stephen Bannon, marcaron al político y llevaron a la Casa Blanca a arrastrarse por el fango. Además, Scaramucci presionó sin ningún tipo de consideración al periodista Ryan Lizza, de The New Yorker, para que le desvelara sus fuentes dentro de la Casa Blanca a raíz de una publicación referida al exdirector de comunicación, conocido con el apelativo The Mooch (el Gorrón). Seis horas antes de la destitución de Scaramucci, el 31 de julio, el presidente tuiteó: "!No hay caos en la Casa Blanca!". El despido fue ordenado por el general John Kelly, que sustituyó a Reince Priebus como jefe de Gabinete. El caos seguía en la Casa Blanca.