Tusk: “Si Reino Unido cambia de idea, nuestros corazones siguen abiertos”

Donald Tusk se dirige al pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo. VINCENT KESSLER (REUTERS) / VÍDEO: REUTERS-QUALITY

La Unión Europea lanza el primer mensaje en firme de que el Brexit es reversible. En medio de la confusión que reina en el mundo político británico sobre el divorcio de la familia europea, el presidente del Consejo, Donald Tusk, ha invitado este martes a Londres a repensar su postura. Y lo ha hecho apoyándose en unas palabras de David Davis, negociador del Gobierno de Theresa May para la salida británica de la Unión (aprobada en referéndum por un 51,9% frente a un 48,1% el 23 de junio de 2016) y firme partidario de este proceso. “¿No fue Davis quien dijo que si una democracia no puede cambiar de opinión deja de ser una democracia? Nosotros, aquí en el continente, no hemos cambiado de idea. Nuestros corazones siguen abiertos hacia ustedes”, ha planteado Tusk ante el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

Tusk, máximo representante de los Estados miembros en Bruselas, nunca ha ocultado su disgusto por la salida británica de la UE. Pero plantear directamente una posible marcha atrás cuando el Brexit entra en su fase más compleja supone toda una declaración de intenciones. El mensaje llega pocos días después de que el propio Nigel Farage, cabeza visible del Brexit, aludiera a la posibilidad de un segundo referéndum para validar el eventual acuerdo de separación que pacten Bruselas y Londres. Aunque el ministro británico de Exteriores, Boris Johnson, se ha mostrado contrario a esta posibilidad, en una entrevista con el diario The Guardian, la falta de liderazgo en Londres genera cada vez más dudas.

El presidente del Consejo ha abundado en este escenario hipotético. “Si el Gobierno de Reino Unido mantiene su decisión de abandonar la UE, el Brexit será una realidad —con todas sus consecuencias negativas— en marzo del año próximo. A no ser que haya un cambio de actitud entre nuestros amigos británicos”, ha deslizado.

También el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha invitado a considerar el ofrecimiento de Tusk, aunque de una manera más tibia. “No me gustaría que en Londres dejaran de escuchar lo que el señor Tusk ha dicho”. Ambos responsables han comparecido en el Parlamento Europeo para explicar los resultados de la cumbre de diciembre, en la que los líderes de la UE certificaron los progresos en la fase de divorcio y abrieron el camino a negociar la relación futura entre los Veintisiete que queden y Londres. El vicepresidente primero de la Comisión, también presente en la Cámara comunitaria, ha añadido: "No fue la UE la que decidió abandonar a Reino Unido, sino Reino Unido a la UE. Si en algún momento ellos se lo piensan de nuevo, la UE dejaría la puerta abierta".

Más allá de esos futuribles, la UE está inmersa en la fase de fijación de condiciones para el periodo de transición, el que transcurrirá desde la salida británica (30 de marzo de 2019) y la entrada en vigor del nuevo marco que se pacte con Londres (presumiblemente, a partir de 2021). Tanto el líder del Consejo Europeo como otros representantes han exigido al Ejecutivo de Theresa May que clarifique su posición.

Lo más difícil está por llegar

Como muestra de que las dificultades no han hecho más que empezar, el presidente del Partido Popular Europeo (PPE) en la Eurocámara, el alemán Manfred Weber, ha alertado: “El periodo transitorio no se puede dar por sentado. Si no se cumplen las condiciones, el PPE no dará su consentimiento. El peligro no se ha superado”. Las palabras de Weber reflejan bien el espíritu de Alemania en esta negociación. El Gobierno de Angela Merkel no ve claro hacia dónde camina el diálogo con Reino Unido.

El socialdemócrata Roberto Gualtieri, miembro del grupo supervisor del Brexit en la Eurocámara, ha advertido de que Londres no podrá “elegir lo que más le convenga” en la negociación y ha reforzado el mensaje del presidente del Consejo: “Como ha dicho Tusk, seguimos con los brazos abiertos”.