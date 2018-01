La polícia venezolana acorrala al piloto que se rebeló contra Maduro

Captura de un vídeo en Instagram subido por Óscar Pérez este lunes.

El expolicía venezolano Óscar Pérez, que en 2017 atacó desde un helicóptero el Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio del Interior, ha sido acorralado por las fuerzas especiales de seguridad en su escondite en las afueras de Caracas, según afirmaron este lunes él mismo y fuentes oficiales.

"Nos están disparando con lanzagrandas francotiradores, dijimos que nos íbamos a entregar y no quieren dejar que nos entreguemos, nos quieren asesinar", dijo Pérez, en un vídeo donde se ve con el rostro ensangrentado y en compañía de otros hombres armados. "No quieren que nos entreguemos, literalmente nos quieren asesinar, nos los acaban de decir. Fuerza", se escuchó en uno de los últimos videos grabados en medio de una ráfaga de disparos. "Nos vamos a entregar, no sigan disparando", agregó.

Pérez, piloto y actor aficionado de 36 años, precisó que fueron sitiados en una carretera de El Junquito, unos 25 km al noroeste de Caracas.

El número dos del chavismo, Diosdado Cabello, con fuerte influencia en los organismos de seguridad y Fuerzas Armadas del país, confirmó el operativo en su cuenta de Twitter. "El terrorista Óscar Pérez atacó a quienes lo rodean, hiriendo a dos funcionarios del FAES (Fuerza de Acciones Especiales de la Policía), los cuerpos de seguridad respondieron al fuego", escribió Cabello.

El pasado 27 de junio, Pérez y otros hombres no identificados sobrevolaron Caracas en un helicóptero de la policía científica, lanzaron cuatro granadas contra el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y dispararon contra el Ministerio de Interior, sin dejar víctimas.

El ataque ocurrió en medio de una oleada de protestas contra el presidente Nicolás Maduro que dejó unos 125 muertos entre abril y julio de 2017. El piloto está acusado de ataque terrorista y tiene orden de captura en Interpol.

En otro de los videos, Pérez asegura que hay varios heridos en el sitio donde están acorralados y que también se encuentran civiles, entre ellos mujeres y niños. "¿Por qué disparan? hay gente inocente", gritó.

"No estamos disparando y nos siguen disparando, estamos negociando para entregarnos porque aquí hay civiles, hay gente inocente, y ellos nos quieren matar. Nos atacan por todos los flancos", expresó.

El expolicía envío un mensaje a sus tres hijos en el que les dice que sus acciones contra el gobierno las hizo por ellos y los niños de Venezuela que están padeciendo los rigores de la severa crisis económica, política y social que sufre el país petrolero.

Hasta ahora, Pérez ha colgado una docena de videos en su cuenta de Twitter @EquilibrioGB, que se han vuelto virales en el país.