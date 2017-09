Lilian Tintori denuncia que las autoridades venezolanas le prohíben la salida del país

FOTO: Fotograma de la cuenta de Twitter de Lilian Tintori. / VÍDEO: Su mensaje en la red social.

A Lilian Tintori, la esposa del preso político venezolano Leopoldo López, le fue prohibida la salida de Venezuela este sábado, cuando se disponía a viajar a Europa, donde tenía prevista a partir del lunes una apretada agenda de reuniones con varios jefes de Gobierno. Funcionarios de migración del aeropuerto internacional de Maiquetía, cercano a Caracas, impidieron a Tintori abordar un vuelo a Panamá, primera escala de viaje a Europa que iba a emprender con el presidente del Parlamento y jefe del partido de oposición Primero Justicia, Julio Borges. Los dos activistas venezolanos tienen programadas entrevistas durante toda la próxima semana con el presidente francés, Emmanuel Macron; el español, Mariano Rajoy; la canciller Angela Merkel; y la primera ministra británica, Theresa May.

Me acompañaron a la salida los embajadores de España, Alemania e Italia, testigos de este atropello de la dictadura pic.twitter.com/HwFloEH1TY — Lilian Tintori (@liliantintori) September 2, 2017

Cuando le fue prohibida la salida y retenido su pasaporte, a Tintori la acompañaban los embajadores en Venezuela de España, Italia y Alemania, quienes presenciaron lo ocurrido, como reveló ella en un tuit. López permanece bajo arresto domiciliario en Caracas.

La decisión está relacionada con la imputación de la que un tribunal de Caracas, el 48 de Control, la informará el próximo martes en una audiencia a la que fue citada en la víspera de su viaje. Aunque se desconoce de qué delito se le acusará, se da por descontado que se deriva del decomiso el pasado martes de 200 millones de bolívares en efectivo —unos 10.000 euros en el mercado negro— en un vehículo de su propiedad.

“Queda en evidencia por qué la dictadura monta ollas [historias falsas] en mi contra”, comentó Tintori en su cuenta de Twitter, poco después de su retención en el aeropuerto. “Impide que hable de la crisis humanitaria que vivimos en Venezuela”.

Según trascendió, fue el Ministerio Público —controlado ahora por el fiscal general, Tarek William Saab, impuesto hace casi tres semanas por la chavista Asamblea Constituyente en sustitución de la titular del despacho, Luisa Ortega Díaz, hoy en el exilio— quien solicitó la medida. El propio Saab adelantó el martes pasado la apertura de una investigación penal contra Tintori por el hallazgo de esos cuantiosos caudales. “Por ser esto un presunto delito que implica, por supuesto, vinculación con las legislaciones penales vigentes, el Ministerio Público procederá a investigar”, dijo Saab el martes al informar del decomiso.

“Están haciendo, de un caso personal, un escándalo donde no la hay”, reaccionó Tintori en un vídeo colgado este viernes en Twitter, tras saberse citada para conocer de la imputación penal. Desde que la Fiscalía y la policía política encontraron los billetes en una camioneta de su propiedad, la ex figura de televisión ha alegado que era un dinero destinado a sufragar los costos de "emergencias familiares", entre ellas, los gastos médicos de su abuela de 100 años de edad, que no contaría con póliza de seguro.

"No es delito tener dinero en efectivo y yo no soy funcionario público, soy mamá, esposa y activista por los derechos humanos", insiste también en el vídeo, que puso en línea bajo el título de "Sigue la persecución contra nuestra familia".

Lilian Tintori contrajo matrimonio en 2007 con el entonces alcalde del municipio Chacao del noreste de Caracas, Leopoldo López. Al caer este en prisión en febrero de 2014, cuando el Gobierno de Nicolás Maduro le achacó la responsabilidad por las protestas callejeras o guarimbas del primer semestre de ese año, Tintori se convirtió en la dedicada vocera de la campaña por la liberación de su marido hasta llevarlo a la categoría de causa célebre internacional. Sin embargo, en septiembre de 2015, un tribunal de Caracas condenó a López a casi 14 años de prisión, al cabo de un proceso parcializado y puesto en duda por sus irregularidades de procedimiento.

#URGENTE Me acaban de prohibir de salida del país. La dictadura lo que quiere es impedir que hagamos una gira internacional muy importante pic.twitter.com/3W4I5aBj79 — Lilian Tintori (@liliantintori) September 2, 2017

En julio reciente, a López le fue concedido el traslado desde la prisión militar de Ramo Verde, a las afueras de Caracas, a un arresto domiciliario. La pareja aprovechó el nuevo estatus de López para anunciar que esperan a su tercer hijo, una niña.

El oficialismo ha sacado provecho del traspiés de Tintori. En el principal canal de televisión del Estado se transiten a diario cortos "periodísticos" donde se encuesta a ciudadanos en la calle que coinciden en calificar como sospechosa o irregular la cantidad de dinero hallada en poder de la activista. En el mismo canal de televisión, el poderoso número dos del chavismo y diputado de la Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello, denunció el miércoles que el dinero era parte de una remesa enviada por el Banco Occidental de Descuento (BOD), una entidad financiera controlada por Víctor Vargas Irausquín.

Vargas es un magnate vinculado a los sectores de la banca, seguros y petróleo, cuyos negocios crecieron de manera significativa durante los regímenes revolucionarios de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, y a quien comúnmente se le tiene por un miembro de la llamada "boliburguesía", la clase empresarial enriquecida a la sombra de negocios con el Estado chavista. Vargas es suegro de Luis Alfonso de Borbón, Duque de Anjou y pretendiente a la abolida corona de Francia.

"Si esa camioneta hubiese sido de Diosdado Cabello, ¿qué estarían diciendo la derecha y los medios de comunicación de la burguesía?", se preguntó Cabello, excapitán del Ejército, en su maratónico programa semanal, en el que despliega denuncias contra la dirigencia opositora y opositores ante un público en vivo, conformado por lo general por militantes oficialistas y oficiales militares, mientras hace gala de sus contactos con los servicios de inteligencia del Estado. "Si ese dinero salió del BOD con autorización de sus directivos, o si es el mismo banco el financista, tendrán que decirlo", advirtió.

El viernes en la noche se supo a través de medios electrónicos que dos vicepresidentes de la entidad bancaria fueron detenidos por agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Policiales y Criminalísticas (CICPC, órgano auxiliar de la fiscalía) por haber sido quienes habrían permitido el envío de los billetes a Tintori. Los ejecutivos puestos a la orden de las autoridades son Junior Márquez Ramírez, vicepresidente de Operaciones Interbancarias, y Luis Antonio Llavanero, vicepresidente de Operaciones y Servicios.