Escándalo machista en Google

Silicon Valley se sonroja ante un nuevo escándalo machista. Tras la debacle de Uber, acusada de acoso sexual y trato vejatorio con las mujeres, Google está ahora en el punto de mira. Durante el fin de semana ha salido a la luz un manifiesto de 10 páginas creado por uno de sus ingenieros en el que denuncia las políticas de igualdad promovidas internamente, así como el ánimo progresista de la tecnológica.

Bajo el título “la burbuja ideológica de Google”, el autor argumenta para defender que hombres y mujeres no tienen las mismas habilidades, inquietudes y ambición en el campo tecnológico y laboral.

“Los hombres tienden a sentirse más cómodos si trabajan con cosas en lugar de con personas. Los hombres son más agresivos a la hora de alcanzar cierto status, a subir los peldaños del liderazgo corporativo, frente a las mujeres que lo intenta y sienten gran ansiedad cuando piden un aumento. Estas diferencias, que están bien documentadas no chocan a nadie familiarizado en la materia”, sostiene el autor cuyo nombre no se ha podido contrastar aunque sí se hacen suposiciones en redes sociales sobre la identidad.

Motherboard, un blog de Vice, fue el primer medio en hacerse eco de la situación. Gizmodo tomó el relevo y ha publicado el documento de 10 páginas en el que se denuncia el sesgo hacia la izquierda de Google, así como una serie de argumentos explicando por qué las mujeres no son buenas programadoras.

Danielle Brown, vicepresidenta de diversidad, llegada a la empresa a comienzos de años, ha enviado un mensaje a toda la plantilla tratando de apaciguar la situación. “Valoro la diversidad y la inclusión. No niego que exista el sexismo, y que no apoyo los estereotipos. Cuando vemos la brecha que hay en la población, creo que tenemos que ver diferentes niveles y distribuciones. Si no podemos discutir de manera honesta al respecto, entonces tampoco vamos a poder resolver nunca el problema”.

Este nuevo escándalo sale a la luz justo dos meses después de ignorar una orden federal para aportar sus datos sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres en el buscador. Google, siempre tan a favor del uso de datos y análisis para la toma de decisiones, se declaró incapaz de entregar a tiempo la información requerida y prefirió someterse a una multa. En Silicon Valley, las mujeres representan menos del 30% de su fuerza laboral. En su mayoría ocupan puestos relacionados con marketing, gestión o comunicación pero la cifra se queda en el 12% si se comparan perfiles técnicos o puestos de responsabilidad.