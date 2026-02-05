Chamberí debuta en el Madrid Design Festival: escaparates intervenidos y un concurso a pie de calle

El barrio castizo se suma con una gran oferta de espacios y actividades al mapa creativo que dibujan desde pasadas ediciones Carabanchel, Tetuán y Prosperidad en la muestra

Vivir, experimentar y compartir diferentes perspectivas sobre el pulso creativo que toma una ciudad, a través de rutas por sus barrios más activos, ha sido una de las bases de la programación de Madrid Design Festival desde sus comienzos. Bajo el rótulo de Madrid Diseña, cada año amplía este estimulante recorrido con nuevos ejes urbanos, iniciativa que comenzó con Carabanchel y su buena reputación como contenedor cultural y se prolongó en las últimas ediciones con Tetuán y Prosperidad.

Este año, Chamberí se une a esta red de 235 espacios que participan en el certamen en forma de exposiciones, instalaciones, rutas a pie, talleres, aperturas de estudios y encuentros con diseñadores a lo largo de cuatro fines de semana entre febrero y marzo. “Madrid Diseña crece este año demostrando que el diseño forma parte activa del pulso urbano y del sistema productivo madrileño. Este año, el programa amplía su alcance al entorno de Chamberí con una decena de escaparates intervenidos por distintos creativos, y un concurso a pie de calle que invita a la ciudadanía a votar su espacio favorito”, explica Álvaro Matías, director de Madrid Design Festival.

Obra de Belén Barbero, una de las artistas que podrá verse en el espacio Viridiana. Juan Villasante

En orden cronológico, sin embargo, la primera parada nos lleva a La Prospe. Este barrio al noreste de la ciudad, símbolo de la Movida Madrileña y parada obligatoria en los años ochenta para cualquier adalid de la modernidad –con templos sonoros como la Sala Morasol o el Rock-Ola– abre las puertas de sus laboratorios creativos desde la pasada edición. Este año, repite experiencia con un itinerario que tendrá lugar este fin de semana por lugares ya emblemáticos de su entramado urbano como Studio 109, ubicado en el mismo número de la calle Ramón y Cajal. Este espacio de cotrabajo para artistas y artesanos de disciplinas tan diversas como la pintura, el arte textil o la restauración, mostrará los procesos de creación (y la riqueza visual de estos oficios) desde una primera idea hasta su ejecución en un diálogo vivo con los visitantes.

Otros espacios colectivos como el de Viridiana (San Julio, 9), especializado en obras de arte contemporáneo y mobiliario antiguo de diseño; o el de ArtFull House (Martín Machío, 3), estudio dedicado a la representación de artistas plásticos que aboga por dar visibilidad al sector mediante eventos y colaboraciones, se suman, además del de artistas en solitario (las dibujantes Belén García-Mendoza y Mero Pil Pil, entre otras), a este open day de entrada gratuita y sin reserva que arranca este viernes 6 a las 18h. México también estará presente con Huakal (Quintiliano, 17), un encuentro con los oficios artesanales que llevan desarrollando estas comunidades americanas durante siglos con el objetivo de poner en valor la memoria y la identidad del país.

México también estará presente con Huakal (Quintiliano 17), un encuentro con los oficios artesanales de este país. MANOLO YLLERA

Chamberí se estrenará el siguiente fin de semana. Uno de los barrios de moda y más codiciados para vivir en la capital contiene entre sus encantos, además de su oferta gastronómica, un buen puñado de galerías y estudios que acogen con ganas sus vecinos. Distrito castizo por excelencia, se sumará por primera vez al MDF con la puesta en escena de Smartincircles (Andrés Mellado, 24, local 2), un laboratorio-cocina que impulsa el biodiseño y la autofabricación de biomateriales en las ciudades utilizando residuos orgánicos de proximidad bajo experiencias educativas. En el mismo hilo medioambiental, trabaja por la sostenibilidad de los bosques PEFC, una organización sin ánimo de lucro a nivel internacional que defiende una gestión forestal responsable y el aprovechamiento sostenible de sus recursos.

Abrirán las puertas de sus oficinas (Glorieta de Quevedo, 8 2º Dcha) entre los días 13 y 15 febrero, las mismas fechas en las que se podrá visitar el proyecto educativo de Espositivo Academy (Palafox, 7), un innovador modelo de enseñanza transversal con talleres y cursos intensivos impartidos por artistas para todos los públicos que arrancó en el barrio en 2014. Este espacio dinámico formará parte también de la iniciativa Diseño Escaparates Chamberí, en la que estudiantes de diseño, arquitectura y otras disciplinas creativas pertenecientes a la Comunidad de Madrid intervendrán algunos comercios del barrio. Moretti Cocinas (Plaza de Juan Zorrilla, 2), Boutique de la prensa (García de Paredes, 30), Elmo Leather (Vallehermoso, 16) y Oculto Hair (Zurbano, 61), integrarán esta exposición sobre las cristaleras que busca reforzar la identidad chispera con el nuevo talento a pie de calle.

En Tetuán no faltará la cita con el arte de la impresión tipográfica en las instalaciones de Graga (Carnicer, 18). Jorquera

La tercera cita, que comprenderá del 27 de febrero al 1 de marzo, pondrá rumbo al barrio histórico de Tetuán. Mientras la burbuja inmobiliaria densifica el distrito y dibuja un nuevo skyline entre calles como Bravo Murillo y Francos Rodríguez, crece en paralelo una escena vibrante con propuestas como la de Kutrix Gallery (Topete, 2). Durante el fin de semana, artistas como los Premios Nacionales de Diseño Patricia Urquiola y Miguel Leiro, junto a Álvaro Catalán de Ocón o Regina Dejiménez, dialogarán en esta galería efímera con materiales comunes al arte povera para avivar en el espectador sensaciones y perspectivas inéditas sobre diseño y arte.

Espacios de creación contemporánea como Nebula (San Raimundo, 14), Espacio Esqueje (Almansa, 60) o Valldemossa 21 –esta última nave ubicada en la dirección del mismo nombre que congrega, entre otros artistas, al textil Federico Antelo, Marta Pascual, diseñadora de la marca sostenible UAk o Pablo Peñalver, creador de las luminarias LeLamp–, se sumarán al recorrido en abierto que tendrá lugar estos días. Tampoco faltarán las pinceladas artesanales de Pablo Yubero y su taller Yubero Torno (Paseo de la Dirección, 57) ebanista de tercera generación, que transforma la madera en piezas con alma de escultura; o una mirada al arte de la impresión tipográfica que sigue manteniendo las instalaciones de Graga (Carnicer, 18).

Durante el fin de semana, la obra de artistas como los Premios Nacionales de Diseño, Patricia Urquiola y Miguel Leiro, se encontrarán en Kutrix Gallery (Topete, 2).

Carabanchel pondrá cierre a esta travesía con un intenso open day los días 6, 7 Y 8 marzo. El distrito más poblado al suroeste de la capital refuerza su papel como gran veterano de este mapa con la muestra colectiva Carabanchel Diseña, en la calle Hermanos del Moral, 34. Un reflejo inmediato de la efervescencia creativa que vive este territorio fuera de la M-30, el de uno de los ecosistemas más dinámicos de la ciudad. El encuentro estará protagonizado por una docena de estudios aunados por un sentimiento de comunidad surgido desde la colaboración y la autenticidad. La plataforma internacional Atelier Cromático, dedicada a la cultura y la investigación; enPieza!, el taller de fabricación de muebles, lámparas y objetos de colección; o las creaciones de cerámica en manos de The Table Project y Fresca. La Nave son algunos de los trabajos que se podrán conocer estos días.

Buj Studio, Atelier Cromático y Monamour Natural Design (los tres en la imagen) son algunos de los participantes de esta nueva edición de Carabanchel Diseña, en la calle Hermanos del Moral, 34.

Esta edición también ofrecerá la oportunidad de visitar referentes del diseño en el mismo distrito como la agenda interdisciplinar de Espacio Gaviota (Gaviota, 25), los artefactos coloristas del ilustrador Francisco Jordán, más conocido por su taller y showroom Fun furniture For Friends (Boix y Morer, 6), las vajillas personalizadas de Nuria Blasco (Tomás Meabe, 10, bajo A) o Tha House (Antonio López, 58. Local 3), el refugio autogestionado por sus artistas residentes en torno a la literatura, el cine o las artes escénicas. Está claro que, en las próximas semanas, toca no salir de Madrid.