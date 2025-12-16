Una nave en Lleida, una capilla en Chile o un antiguo cine en Kazajistán: así es la guía que desvela la geografía secreta del arte contemporáneo

Para llegar a La Congiunta, un pabellón de hormigón construido en 1992 por el arquitecto brutalista Peter Märkli, hay que acercarse hasta la localidad suiza de Giornico, cerca de Lugano, y pedir las llaves del edificio en la osteria del pueblo. También hace falta conducir —en concreto, 65 kilómetros desde Doha— para visitar la apabullante instalación escultórica de Richard Serra en el desierto de Qatar, formada por cuatro enormes planchas de acero erguidas en medio del vacío. El arte contemporáneo, en ocasiones, discurre lejos de los recorridos más habituales. En Balaguer (Lleida) la empresa de materiales de construcción Sorigué ha creado Planta, una gran nave con instalaciones de primeros espadas como Bill Viola, Juan Muñoz, William Kentridge o Chiharu Shiota. Y ahí, en su propuesta a alejarse de los senderos más trillados, es donde reside la magia de The 99, un libro que reúne otros tantos centros de arte moderno y contemporáneo en todo el planeta. Porque, aunque parezca mentira, hasta ahora era imposible encontrar una guía de estas características.

Richard Serra, 'East-West, West-East', en Catar. Rik Van Lent

“Nuestra intención es democratizar esta información que normalmente es compartida por una serie de grupos. No existe un listado así”, subraya la empresaria panameña Marcella Ciacci, que ha sido la impulsora de este libro primorosamente editado por La Fábrica. El proyecto, cuenta, nació de su inquietud personal y de una convocatoria, a través de una página web, para que 155 expertos invitados —comisarios, críticos, coleccionistas, artistas o gestores culturales— seleccionaran los centros de arte que consideraban imprescindibles. Fuera de la selección quedaron los ejemplos más populares: no hace falta explicar a nadie la importancia del MoMA, el Reina Sofía o el Pompidou. La idea era, como explica, poner por escrito y en orden un listado de centros que van de lo privado a lo institucional y que acoge propuestas de distintas dimensiones. Y el encargado de explicar el peso específico y la relevancia de cada uno de los seleccionados es el periodista y crítico de arte Ianko López, autor de los textos. “Me pareció una idea muy interesante, porque ya hay guías de jardines escultóricos o de museos, pero no algo así”, explica López. “Me resultó interesante por lo evidente que parecía a posteriori: ¿cómo a nadie se le había ocurrido?“.

La Capilla Azul, en Queilen (Chile). Helena Fitzek

De la convocatoria promovida por Ciacci surgieron más de 600 centros. Los 90 más votados conforman la mayor parte de la selección incluida en el libro. “Los otros nueve han sido decisión nuestra, para que hubiera más variedad de centros, y suficiente representación de lugares como Rusia, Irán o África”, explica Ciacci. En el libro, ordenados en bloques geográficos, hay fundaciones, museos, land art, parques de esculturas o museos al aire libre, recintos expositivos e instalaciones, y espacios de arte moderno y contemporáneo. “La idea era hacer una selección sin caer en lo rutinario ni en un registro propio de una guía turística”, afirma López. “Era importante darle un espíritu divulgativo, no elitista”.

Los textos que ha escrito López, de hecho, huyen de la información genérica y apuestan por lo narrativo: por encontrar las historias y los detalles que dan personalidad y carácter a cada espacio. “Para escribir los textos, partí de un elemento y tiré de él como un ovillo, para ir desenredando la historia poco a poco”, apunta. “Ese elemento puede ser la personalidad de un artista o coleccionista, la excentricidad o, simplemente, un lugar donde uno no esperaría encontrar arte”. Es ese carácter atípico lo que hace de este libro una lectura amena y llena de sorpresas.

Una imagen del libro 'The 99' (La Fábrica), también disponible en inglés. La Fábrica

Por supuesto, no faltan viejos conocidos de los aficionados al arte, como los Mirrored Gardens de Sou Fujimoto en Pekín, la Fondation Maeght y Villa Carmignac, dos puntales de la Costa Azul, o el Museo Helga de Alvear de Cáceres, que abre el bloque europeo del libro. Pero lo interesante es descubrir proyectos tan estimulantes como Tselinny, un centro de cultura contemporánea en Almaty, la ciudad más poblada de Kazajistán, que transformó un cine de los años sesenta en un complejo cultural de aspecto imponente y programación experimental. O el Red Clay Studio del Savannah Centre for Contemporary Art en Tamale (Ghana) que, en origen fue el estudio del artista ghanés Ibrahim Mahama, pero se ha convertido en un centro cultural abierto a la comunidad y que alberga obras como The Parliament of Ghosts, una instalación del propio Mahama —que, por cierto, encabeza el ranking de las 100 personas más influyentes del mundo del arte que elabora la publicación ArtReview. Es uno de los proyectos predilectos de López, que también destaca la singularidad de la Capilla Azul en Queilén (Chile). En la isla de Chiloé surgió en el siglo XVII una tipología arquitectónica propia, de edificios religiosos en madera. Una de estas iglesias estaba a punto de ser desmantelada cuando el fotógrafo Pablo Carvacho decidió reconvertirla, restaurarla y reubicarla. Ahora muestra obras artísticas y acoge residencias de creadores. “La Capilla Azul está fuera de los grandes centros de producción artística, pero que es un proyecto de afirmación cultural que rescata un edificio prototípico y vernáculo que de otro modo habría sido destruido”, apunta el gestor cultural.

Marcella Ciacci, a su vez, destaca iniciativas como el Instituto Inhotim, un mastodóntico museo al aire libre en plena mata atlántica brasileña, a 60 kilómetros de Belo Horizonte. “Es uno de esos lugares a los que hay que ir antes de morir”, asegura la empresaria, que comenzó a visitar museos en su infancia. “Mi abuela nos daba cinco dólares a cambio de visitar museos con ella”, recuerda. En el prólogo del libro, que también cuenta con aportaciones de nombres tan ilustres como Vicente Todolí, Hans Ulrich Obrist y una serie de entrevistas a cinco grandes arquitectos realizadas por Brad Pine, Ciacci recuerda el impacto que le supuso visitar una exposición dedicada al tesoro de Tutankamón en el MoMA de Nueva York. Con nosotros comparte otro recuerdo: “Cuando estudiaba en Georgetown, me compré una pequeña bicicleta motorizada para visitar los centros de arte y museos de los alrededores de Washington DC, desde el Smithsonian hasta la casa de Marjorie Merriweather Post”, apunta.

Wonder Cabinet, en Belén (Palestina). Wonder Cabinet

Aunque nunca estudió arte, a lo largo de los años ha cultivado su pasión mediante viajes a los cinco continentes. Y, afirma, el propósito de este libro es invitar a los lectores a emprender su propio viaje. “Este libro sirve para entender que no hace falta tener conocimientos de arte, ni siquiera interés previo”, afirma. “La idea es que te llegue de alguna forma, lo abras, caigas en una página y te entren ganas de conocer un centro determinado”. De hecho, aún tiene asignaturas pendientes: cuenta que, durante una de sus reuniones con Ianko López, llegaron a la conclusión de que entre ambos habían visitado unos 75 centros de los 99 incluidos. Muchos de ellos son relativamente recientes, lo que implica que, en cierto modo, este libro es una instantánea y un punto de partida. Ianko López lo explica de otro modo. “El arte es un fenómeno humano que depende de la voluntad humana y que acaba desarrollándose donde uno menos se lo espera”.