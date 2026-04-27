Harry Styles y Zoë Kravitz se han comprometido

La pareja lleva saliendo ocho meses. Esta sería la segunda boda para la actriz, hija de Lenny Kravitz, que estuvo casada poco más de un año, y la primera para el cantante

Zoë Kravitz y Harry Styles tienen planes de boda. Según informó el medio Page Six el pasado jueves, y como confirma este lunes la revista People, la actriz, de 37 años, y el cantante, de 32 años, se han comprometido. Es la confirmación a lo que se viene diciendo en los corrillos de internet desde hace días, cuando se vio a la intérprete de Big Little Lies llevando un gran anillo de diamantes en el dedo anular de su mano izquierda, lo que en Estados Unidos es señal infalible de compromiso matrimonial.

Ninguno de los dos protagonistas, discretos por naturaleza, han confirmado la noticia, sino que lo han hecho fuentes cercanas a ambos en dichos medios, afirmando que “nadie en su círculo está sorprendido”, según Page Six, porque la relación entre ellos se ha hecho fuerte en pocos meses. Hace menos de un año que se conoció el romance. People, por su parte, afirma que han compartido las noticias con “un pequeño círculo” de amistades y familiares.

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Fue en agosto de 2025 cuando se les vio paseando juntos de la mano en Roma; pocos días después, se les vio besarse por las calles de Londres. En los últimos meses, se les ha visto por Brooklyn, en Nueva York o en Berlín, donde ella le esperaba tras la línea de meta cuando él corrió la maratón. Fue de nuevo hace dos fines de semana en la capital británica —donde reside el artista— cuando se vio a la actriz, hija del cantante Lenny Kravitz y la intérprete Lisa Bonet, con el anillo que enloqueció a sus fans y también a las del que fue durante seis años célebre vocalista de la banda One Direction.

Si llega a haber boda, sería la segunda para Kravitz y la primera para Styles. La intérprete de Mad Max: Fury Road estuvo casada con el también actor Karl Glusman (Animales nocturnos) entre verano de 2019 y diciembre de 2020. A la ceremonia, celebrada en el palacete del padre de la novia en París, acudieron rostros conocidos como la modelo Cara Delevingne, la cantante Alicia Keys y las compañeras de reparto de la actriz en la serie Big Little Lies: Nicole Kidman, Shailene Woodley, Reese Witherspoon y Laura Dern.

Poco después, la actriz empezó a salir con el también actor Channing Tatum, al que conoció en 2021 durante el rodaje de la película Parpadea dos veces. En septiembre de ese año, se les vio marchándose de la gala del Met, en Nueva York, de la mano. La pareja se comprometió en 2023. Sin embargo, en octubre de 2024 decidieron cancelar los planes de boda y rompieron su relación.

Por su parte, a Styles también se le han conocido diversas parejas a lo largo de los años. Una de las más recientes fue la actriz y directora Olivia Wilde, ante cuyas órdenes se puso para el rodaje de su primera película, Don’t Worry Darling, hace cinco años.

Además, alrededor de 2012 salió con la cantante Taylor Swift, durante un breve pero enormemente mediático romance de juventud. Tras esa relación, ella acabó dedicándole uno de sus temas más famosos, Style, parte de su disco 1989. Después han mantenido una relación cordial. Pero resulta que Zoë Kravitz es buena amiga de Swift, que precisamente se casa este verano con el jugador de fútbol americano Travis Kelce y, previsiblemente, acudirá a su boda, así que Styles y Swift se reencontrarán precisamente cuando ella pase por el altar y a ellos tampoco les quede mucho para hacerlo.