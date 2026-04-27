La frase que acompaña a la foto de Antonio Banderas con Melanie Griffith y su hija Stella: “Mi exmujer y amiga de toda la vida”

“Mi exmujer y amiga de toda la vida”. Así se refiere Antonio Banderas (Málaga, 65 años) a Melanie Griffith (Nueva York, 68 años) en la última foto que el actor ha publicado en su perfil de Instagram, red social en la que cuenta con 4,2 millones de seguidores. En la imagen, aparece junto a la intérprete, la hija que ambos tienen en común, Stella Banderas, y el esposo de esta desde el pasado octubre —y por tanto su yerno—, Álex Gruszynski. La instantánea, publicada a primera hora de la tarde y con más de 14.000 Me gusta y casi 400 comentarios acumulados, es un relajado retrato familiar de los cuatro en Los Ángeles.

Sentados en un sofá e intercalados —de izquierda a derecha: Banderas, su hija, Griffith y Gruszynski—, el exmatrimonio y la pareja comparten un momento distendido, ellas con la cabeza hacia atrás y sonrientes; ellos mirando a cámara y cerrando la composición con un gesto parecido. Detrás, un ventanal con vistas a un jardín ilumina la estancia, dejando una foto luminosa de una familia que parece pasar por un buen momento. Y si la foto no dijera suficiente, el texto que la acompaña, escueto y en inglés, viene a reafirmarla: “Ayer pasé un rato encantador y divertido en Los Ángeles con mi yerno Alex, mi hija Stella y mi exmujer y amiga de toda la vida, Melanie”.

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Unas horas antes de la foto compartida por Banderas, el diario británico Daily Mail ha publicado unas fotos tomadas este fin de semana por un paparazzi en Los Ángeles. En esas instantáneas, se ve a la expareja de actores, que se conocieron y enamoraron durante el rodaje de la película Too Much (1995), a la salida de una cena en un restaurante de la ciudad californiana, cogidos del brazo y acompañados de Stella, en otro gesto cómplice que vuelve a confirmar su buena sintonía.

Han pasado 12 años desde que anunciaron su separación tras 18 años de matrimonio, y en todo este tiempo jamás se han dedicado una mala palabra o un reproche público. Pero aunque guardan una buena relación, no es habitual ver a Banderas y Griffith juntos públicamente. Los actores, divorciados desde 2015, estuvieron juntos en la reciente boda de su hija y Gruszynski, un enlace celebrado el 18 de octubre de 2025 en la Abadía Retuerta, en Sardón de Duero (Valladolid), en la que el encaje negro y la comida española fueron, con perdón de las muchas caras famosas que fueron a la boda, protagonistas. “Nosotros siempre entendimos que, a pesar de nuestras diferencias, teníamos que anteponer a Stella”, aseguraba a la revista ¡Hola! el padre de la novia —que recientemente estuvo en Málaga con su marido para disfrutar en familia de la Semana Santa— en una exclusiva sobre la boda. En ella, aseguraba además que las virtudes de la novia venían de ambos lados: “De mí, creo que tiene esa pasión andaluza por la vida, ese vínculo con la tierra y esa inclinación por la creatividad, aunque ella trabaje detrás de las cámaras. Y de su madre, Melanie, tiene esa luz, esa bondad y esa capacidad de hacer sentir especial a la gente que tiene a su alrededor. Es una mujer completa, una mezcla maravillosa. No puedo estar más orgulloso de ella”.

Los años transcurridos desde 2014, cuando en el comunicado emitido sobre su separación aludieron a “diferencias irreconciliables” y la actriz borrara luego de su brazo el corazón tatuado con el nombre de Antonio, parecen haber puesto las cosas en su sitio. “La clave de nuestra amistad es la responsabilidad como padres y el cariño verdadero que nos tenemos”, admitió Banderas a ¡Hola! tras la boda de su única hija en común. “Si una relación te ha regalado lo mejor de tu vida, como mi hija, no puedes permitir que termine en rencor”, confesó entonces.

Incluso antes del enlace, su buena sintonía era evidente. En 2019, se dejaron ver juntos durante la promoción de Dolor y Gloria en Los Ángeles, con Pedro Almodóvar como testigo; coincidieron por sorpresa en una de las proyecciones, a la que su exesposa acompañaba a su hija, Dakota Johnson, fruto de su relación con el también actor Don Johnson. Algo después, a principios de 2020, la actriz de Armas de mujer felicitó al malagueño en las redes sociales después de que se conociera su nominación a los Oscar por el mismo filme: “Enhorabuena, Antonio. Estoy muy orgullosa de ti y muy feliz”, escribía en inglés junto a una foto antigua de ambos en la alfombra roja de estos premios. Al mensaje añadió dos palabras en español: “Bravo, guapo”. En junio de ese año, Banderas también se dirigió públicamente a la madre de su hija en el programa mexicano Break 7, de Univisión: “Uno se equivoca en la vida. Pero la vida que yo viví con Melanie fue preciosa. Fueron 20 años maravillosos donde pusimos lo mejor de nosotros mismos, vivimos momentos preciosos que nunca olvidaré, tuvimos una hija maravillosa a la que los dos queremos, que es el resultado de nuestra relación, lo mejor que hemos podido hacer juntos. Y aunque estamos separados en los papeles y esas cosas, ella es mi familia”, dijo, antes de admitir que hablan de manera habitual y que la visita cada vez que acude a Los Ángeles, como demuestra con su nueva publicación. En esta ocasión, el intérprete también ha acudido a la ciudad en un evento en el LACMA sobre la serie Picasso que protagoniza, en el que estuvo acompañado de su pareja, Nicole Kimpel.

Lejos han quedado aquellos tiempos, justo después de separarse, en los que los actores posaban por separado en los eventos, como ocurrió en 2015, tras coincidir en una fiesta post Oscar de Vanity Fair. Pocos meses antes se había formalizado su ruptura, cuando la abogada Laura Wasser, que también ha representado a estrellas como Ashton Kutcher y Heidi Klum, presentó en nombre de Melanie Griffith una petición de divorcio en la Corte Superior de Los Ángeles. En cualquier caso, la separación fue repentina: los problemas entre ellos se habían ido acumulando hasta hacerse insostenibles, como concedió a People una fuente cercana al exmatrimonio.