Pensión Bienestar 2026: fechas para el registro, requisitos y montos para adultos mayores y mujeres

Tarjetas del Bienestar en el Estado de México.

El Gobierno abre las inscripciones a dos de sus principales programas sociales, con turnos que irán conforme a la inicial del primer apellido del solicitante

Este lunes ha iniciado un nuevo periodo de registro a dos de los principales programas sociales del Gobierno mexicano: la pensión para el bienestar de los adultos mayores y la pensión mujeres bienestar. Las inscripciones estarán disponibles desde el lunes 27 de abril hasta el domingo 3 de mayo en los módulos del bienestar instalados en todo el territorio mexicano, en un horario de 10.00 a 16.00.

La pensión para los adultos mayores está dirigida a las personas de 65 años en adelante como apoyo universal reconocido como un derecho constitucional, lo que garantiza su entrega independientemente del Gobierno en turno.

Por otro lado, la pensión dirigida a las mujeres ha sido creada durante el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum para apoyar a las mexicanas de 60 a 64 años con el objetivo de contribuir a su autonomía económica. Al cumplir los 65, las beneficiarias de este programa se incorporan automáticamente a la pensión para las personas adultas mayores.

Cuál es el monto de las pensiones en 2026

Ambos programas entregan sus apoyos de forma bimestral a través de la tarjeta del Banco del Bienestar. Los montos vigentes para este año son los siguientes:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6.400 pesos bimestrales para personas de 65 años en adelante

Pensión Mujeres Bienestar: 3.100 pesos bimestrales para mujeres de 60 a 64 años.

Los beneficiarios pueden retirar su apoyo económico en los cajeros automáticos y ventanillas del Banco del Bienestar o utilizar su tarjeta como medio de pago en cualquier establecimiento afiliado. El dinero permanece en la cuenta hasta ser retirado o utilizado, así que no es necesario hacer el retiro el mismo día del depósito.

Requisitos para el registro

Los interesados en hacer su registro a alguno de los programas de pensiones deberán acudir a su módulo más cercano según la letra inicial del primer apellido. El registro requiere presentar los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente (credencial para votar, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad)

• CURP de impresión reciente

• Acta de nacimiento legible

• Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (recibo de teléfono, luz, gas, agua o predial)

• Teléfono de contacto celular y de casa

También es posible registrar a una persona auxiliar, quien deberá presentar los mismos documentos. Las direcciones de los módulos de atención pueden consultarse en el localizador oficial del Gobierno de México: ubicatumodulo.bienestar.gob.mx/.

Calendario de inscripción

Inicial del primer apellido Fechas de registro A, B, C Lunes 27 abril D, E, F, G, H Martes 28 abril I, J, K, L, M Miércoles 29 abril N, Ñ, O, P, Q, R Jueves 30 abril S, T, U, V, W, X, Y, Z Viernes 1 mayo Todas las letras Sábado 2 y domingo 3 mayo

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