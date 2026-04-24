Al actor Billy Porter no le importa que no le inviten a la gala del Met desde 2019: “Ya no necesito la validación de los demás”

El intérprete, que debutó en el famoso evento del Museo Metropolitano de Nueva York con un llamativo estilismo inspirado en Egipto, asegura en una entrevista que no le han propuesto volver desde entonces

El primer y único año en que el actor Billy Porter (Pittsburgh, Pensilvania, 56 años) asistió a la gala del Met entró en el Museo Metropolitano de Nueva York tumbado sobre una plataforma que seis hombres sin camiseta alzaban a pulso. Era 2019, y el ganador de dos premios Tony (por los musicales Kinky Boots y A Strange Loop), que acudió al evento invitado por Ryan Murphy —productor de la serie Pose de la que Porter era uno de los protagonistas—, eligió para la ocasión un estilismo inspirado en una película de Diana Ross, Mahogany (1975). Porter, que ya había sorprendido en otras alfombras rojas por sus looks, aprovechó el vacío interpretativo de la temática de aquel año —el concepto Camp, que acabó siendo un cajón de sastre de ideas— para lucir algo así como un emperador egipcio de alas doradas y purpurina.

Aquella aparición, para la que tardó cinco horas en prepararse y en la que aseguró sentirse fabuloso, fue en realidad la última del actor en una gala Met. Él mismo acaba de contar en una entrevista en el programa de radio Bevelations que nunca más ha sido invitado. Así que tampoco se le va a ver el próximo lunes 4 de mayo posando en las escalinatas del museo.

A pocos días de que se celebre la gala del Instituto de Moda (una institución dentro del Met), el evento que reúne a más famosos por metro cuadrado, Porter ha asegurado que no aparecerá por allí. “No, no voy. No me han invitado. No lo hacen desde 2019″, ha confesado durante la conversación con la conductora del espacio radiofónico, quien entonces ha recordado: “Ah, el año del Camp, cuando fuiste vestido de Pegaso Dorado”. “Esa es la única vez que he ido, y que me han invitado”, ha confesado el actor antes de mencionar que tampoco asistió al evento en el Met del año pasado, dedicado al dandismo negro. En ese momento, la entrevistadora le ha señalado, afirmando: “Tú eres el dandi negro”. Como respuesta, Porter ha continuado: “Solo lo quiero dejar claro. Estoy bien, pero la realidad es que, si me preguntáis, tenéis que saber que no fui invitado y yo no voy a sitios donde no soy bienvenido”. Tras esto, ella le ha dicho: “Tú te has ganado esa invitación”, y él ha reflexionado: “Pero está bien, porque he llegado a un nivel en el que ya no necesito la validación de los demás. Así que me voy a sentar a disfrutarlo, porque además eso me mantiene cuerdo”.

Billy Porter, en una gala en Los Ángeles, California, el 29 de enero de 2026. Jeff Kravitz (FilmMagic)

Porter fue uno de los protagonistas de Pose (2018-2021), la serie coral de HBO cocreada y copdoducida por Ryan Murphy que reivindica las comunidades drag en el Nueva York de 1987. Él daba vida al maestro de ceremonias Pray Tell, lo que le valió una nominación a los Globos de Oro (como mejor actor en una serie de drama) y un Primetime Emmy. Aunque su carrera se forjó fundamentalmente en Broadway, donde se curtió en obras como Grease, Jesucristo Superstar o Dreamgirls, fue su participación en la serie de Murphy la que le dio el impulso más mediático, deslumbrando desde entonces en cada una de sus apariciones, en las que además de espectáculo derrocha activismo político y reivindica la figura del queer afroamericano.

Aunque suele recurrir al diseñador Christian Siriano, que se dio a conocer en el programa estadounidense sobre moda Project Runway, Porter ha mostrado públicamente su admiración por el diseñador español Palomo Spain. En 2019, su primer y último año (de momento) en la gala Met, sorprendió con un traje de terciopelo con una gran falda negra (de Siriano) en la alfombra roja de los Oscar y con un modelo de Randi Rahm que incluía una capa fucsia por dentro y con bordados florales por fuera en los Globos de Oro.

Aunque este año no contará tampoco con la presencia de Porter, la gala del Met volverá el primer lunes de mayo, como marca la tradición, a reivindicar el espíritu artístico y la mezcla entre arte y moda, en la que tres mujeres brillarán especialmente, las anfitrionas de la velada: la cantante Beyoncé (su presidenta de honor en 2013 y que lleva 10 años sin acudir a la gala), la actriz Nicole Kidman (copresidenta en 2003 y en 2005) y la tenista Venus Williams.