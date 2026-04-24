Tana Rivera y Roca Rey, una incipiente relación de la que han dado pistas su preocupación tras la cogida del torero, Pablo Castellano y Fran Rivera

La hija del extorero y Eugenia Martínez de Irujo y el diestro peruano mantienen un discreto noviazgo, confirmado gracias a la presencia de ella en los ruedos y a las palabras de su padre: “Tenéis que dejarlos un poquito tranquilos. Son dos chavales, están empezando”

La Plaza de la Real Maestranza de Sevilla fue este jueves 23 de abril testigo de la grave cogida que sufrió Roca Rey (Lima, 29 años) por el quinto toro de la tarde. El animal le propinó una cornada en el muslo derecho, después de zarandearle durante varios segundos. El resultado: una herida de asta en el tercio superior del muslo derecho de 35 centímetros, con una “descendente de 20 y otra ascendente de 15″, tal y como explicaba el parte médico emitido a última hora de la noche. El diestro, que abandonó el ruedo para ser atendido y operado de urgencia en la enfermería, permanece en la UCI del hospital Viamed-Santa Ángela de la ciudad andaluza. A escasos metros de la faena se encontraba su pareja, Cayetana Tana Rivera (Sevilla, 26 años), hija del extorero Fran Rivera —también presente en la plaza— y Eugenia Martínez de Irujo.

Las instantáneas que se habían capturado de Tana Rivera al principio de la corrida, en las que se mostraba orgullosa y atenta a lo que ocurría en el ruedo, nada tenían que ver con las imágenes de los instantes después de la cogida, con semblante serio y preocupado. La primogénita del exdiestro abandonaba su asiento en el tendido para dirigirse rápidamente a la enfermería. Ha sido el canal One Toro el que ha difundido la imagen de la única hija de Eugenia Martínez de Irujo, en un segundo plano, a la espera de nuevas noticias sobre el estado del torero peruano. En otro de los vídeos, se puede ver cómo su padre, Fran Rivera, habla con compañeros de profesión, mientras se mantiene también a la espera de más información del interior de la enfermería.

“Dentro del infortunio, ha tenido muchísima suerte. La cornada ha rozado la vena y la arteria en una extensión de 10-15 centímetros”, ha afirmado este viernes el cirujano, Octavio Mulet. “La recuperación de la musculatura es lo que va a marcar los tiempos de la recuperación”, afirma el médico en una entrevista con Mundotoro. El diestro se encuentra en el mismo hospital en el que está ingresado Morante de la Puebla tras sufrir una cogida también en La Maestranza de Sevilla.

La pareja mantiene una discreta relación que se confirmó hace apenas dos semanas, cuando una persona cercana habló en el programa Y ahora Sonsoles. Un día después, el 11 de abril, Tana, siempre discreta respecto a su vida privada a pesar de ser noticia desde el día de su nacimiento, acudió a la plaza de toros de Brihuega (Guadalajara) para ver torear a Roca Rey en la tradicional corrida de la primavera. “Yo siempre estoy feliz”, dijo ante la insistencia de la prensa allí presente para saber más sobre su noviazgo. Y añadió: “Yo siempre he ido a los toros. La verdad es que los toros me corren por las venas, todo lo taurino... Pensando en mi bisabuelo, mi padre, mi tío y también por la parte de mi madre”. Fran Rivera es nieto de Antonio Ordóñez, hijo de Paquirri y hermano de Cayetano Rivera.

Tana Rivera, en la plaza de toros de Brihuega, el 11 de abril de 2026.

Tras la corrida en Guadalajara, y según informó Europa Press, la pareja pasó la noche en el palacio de Liria, en Madrid. Al día siguiente, los dos abandonaban la residencia de la familia Alba por separado. Roca Rey salía caminando y con el equipaje en la mano; ella lo hacía en la parte de atrás de un vehículo con los cristales tintados. Ya el domingo, ambos acudieron a una celebración entre amigos, entre ellos, María Pombo y su marido Pablo Castellano. Precisamente, era el empresario quien compartía la primera fotografía de la pareja en un carrusel de fotos publicado en su cuenta de Instagram; aunque se les ve abrazados, era una foto en grupo.

El primero en hablar públicamente de la incipiente relación fue precisamente el padre de Tana. “Creo que tenéis que dejarlos un poquito tranquilos. Son dos chavales, están empezando. Andrés tiene una profesión muy complicada, de muchísima responsabilidad. Se juega la vida todas las tardes. Y Cayetana tiene derecho también”, afirmó Fran Rivera antes de entrar a La Maestranza el pasado 21 de abril. Y añadió: “¿Un padre qué quiere? La felicidad para sus hijos. La absoluta felicidad. Mientras un hijo sea feliz, los padres estamos encantados”.

Tana, en el pasado, mantuvo una relación intermitente con el empresario sevillano Manuel Vega. Por su parte, a Roca Rey se le relacionó sentimentalmente hace dos años con Victoria Federica Marichalar de Borbón, nieta del rey Juan Carlos I y una de las amigas de Tana Rivera. Un supuesto noviazgo que él negó: “Me mataba de la risa que me relacionaran con ella. Cuando salió por primera vez, ya éramos amigos y me reía. Luego, la verdad, no es algo que me guste. Si me conocen, que sea por lo que hago en la plaza, no por lo que dicen de mi vida privada”, aclaró el torero en una entrevista en el podcast A solas con de Vicky Martín Berrocal en marzo de 2025. La hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar nunca ha hecho declaraciones sobre esa relación que tantos dieron por hecho. Tampoco ha hablado ahora sobre su noviazgo con Jorge Navalpotro. Pero hay imágenes que hablan por sí solas: ha presentado al empresario al emérito.