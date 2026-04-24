Donald Trump responde a las palabras de Enrique de Inglaterra en Ucrania: “Yo represento más al Reino Unido que él”

El duque de Sussex pronunció un discurso en una conferencia de seguridad en Kiev donde pidió que Estados Unidos cumpliese con sus obligaciones y terminase con la guerra en el país. Horas después, el presidente ha vuelto a hacer pública la poca sintonía que tiene con él y Meghan Markle

El próximo lunes 27 de abril los reyes Carlos III y Camila iniciarán un viaje de Estado de cuatro días a Estados Unidos, y en la agenda está previsto que se reúnan con Donald Trump en la Casa Blanca. Un encuentro planeado desde hace varias semanas que llega en un momento de tensión, no solo política por la guerra en Irán, también de relaciones entre el mandatario estadounidense y el hijo pequeño del monarca, Enrique de Inglaterra. Las críticas y comentarios despectivos del presidente estadounidense sobre el príncipe y su esposa no son nuevos, pero sí parecía que la situación se encontraba en un momento de calma. Hasta este jueves 23 de abril, cuando el duque de Sussex pronunció un discurso en una conferencia de seguridad celebrada en Ucrania con unas palabras dedicadas a Trump y también a su homólgo ruso, Vladímir Putin.

“Este es un momento para el liderazgo americano, un momento para que Estados Unidos demuestre que puede cumplir con sus obligaciones de tratados internacionales, no por caridad, sino por su papel perdurable en la seguridad global y la estabilidad estratégica”, afirmó el príncipe Enrique, sin mencionar directamente a Trump, sino dirigiéndose a su Administración. La respuesta del presidente, como era de esperar, no ha tardado en llegar. Lo ha hecho en una rueda de prensa celebrada en la Casa Blanca después de que un periodista le preguntase sobre el asunto.

“El príncipe Enrique ha dicho hoy que le gustaría que hiciese más para terminar la guerra en Ucrania. ¿Cree que es apropiado para un miembro de la realeza hacer esos comentarios antes de la visita del lunes [la del monarca británico]?“, le preguntó el reportero. Trump respondió bromeando: “¿El príncipe Enrique? ¿Cómo está? ¿Cómo está su mujer? Por favor, transmítanle mis saludos”. Pero la respuesta no terminó ahí: “De una cosa estoy seguro: el príncipe Enrique no habla por el Reino Unido. Creo que yo represento más al Reino Unido que el príncipe Enrique. Pero aprecio su consejo”.

Tal y como recoge la BBC, Trump no quiso responder cuando se le preguntó “si invitaría a Enrique a cenar durante la visita de Estado del rey Carlos III y la reina Camila”. “Es amigo mío. Tenemos muchas ganas de que llegue el momento. Hemos hablado y lo vamos a pasar genial”, fue la respuesta sobre la relación que mantiene con el rey. Además, añadió que los invitados serían personas que “aman al Reino Unido” y que él también amaba al país, antes de repasar una breve lista de asuntos políticos y sociales que deberían resolver. “Han cometido un gran error en materia de inmigración”, afirmó.

La tensa relación entre Trump y Enrique de Inglaterra se remonta a 2023, cuando la Heritage Foundation comenzó a cuestionar la legalidad de la concesión de la residencia al príncipe después de que este admitiese en su biografía En la sombra haber consumido drogas. Una lucha que se ha librado también en los juzgados, con el objetivo de que se hiciesen públicos los registros de inmigración para saber si el duque mintió en su solicitud. En Estados Unidos, las leyes de inmigración clasifican a cualquier extranjero que haya consumido drogas como inadmisible en el país. “Tendremos que ver si se sabe algo sobre las drogas, y si mintió, habrá que tomar las acciones apropiadas”, sostuvo Trump en marzo de 2024. Así que, tras su victoria en las elecciones presidenciales de noviembre de 2024, el futuro en Estados Unidos del hijo pequeño del monarca británico parecía estar en el aire, visto el apoyo del mandatario a continuar investigando si el príncipe había recibido un trato de favor o si mintió para conseguir ese visado. Sin embargo, en febrero de 2025 el magnate descartó la posibilidad de deportar al duque de Sussex por sus posibles mentiras en la solicitud de su visado porque, dijo, “ya tiene suficientes problemas con su mujer, es terrible”.

Quien tampoco tiene una buena relación con Trump es Meghan Markle. La duquesa de Sussex, antes de pasar a formar parte de la familia real británica tras su boda en 2018 con Enrique de Inglaterra, le llamó “misógino” y “polémico”. Él, por su parte, la calificó de “antipática” y “desagradable” en 2019 durante una visita a Londres. “No soy fan de ella... Le deseo mucha suerte a Enrique, porque la va a necesitar”, aseguró en otro momento sobre la exactriz.

La visita de Carlos III a Estados Unidos

Son todavía pocos los detalles que se conocen de la visita de Estado de Carlos III y Camila a Estados Unidos. Se espera que el monarca y el presidente estadounidense mantengan una reunión privada en la Casa Blanca, y también que el rey pronuncie un discurso ante el Congreso. Tras pasar dos días en Washington, los reyes viajarán a Nueva York y Virginia. El viaje concluirá en Bermudas antes de regresar al Reino Unido. Este encuentro pretende conmemorar el 250º aniversario de la independencia de Estados Unidos. Y no hay previsto ninguna reunión padre-hijo.