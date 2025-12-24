Ana Peleteiro anuncia que está embarazada cinco meses después de su aborto: “Nuestro angelito en el cielo nos ha enviado el regalo más grande”

La atleta y su marido y entrenador, Benjamin Compaoré, dieron la bienvenida a su primera hija en diciembre de 2022. Tres años después, han compartido la imagen de la ecografía de un nuevo bebé a través de Instagram, donde también hicieron pública la pérdida del hijo que esperaban el pasado julio

El 22 de diciembre Ana Peleteiro (30 años) estuvo a punto de ganar el Gordo de la Lotería de Navidad. “El número de la lotería de Área Café [la cafetería que ha abierto en su Ribeira natal] es el 74.932 y el Gordo es 79.432”, explicó la atleta en un vídeo grabado junto a su marido y entrenador, Benjamin Compaoré (38 años). “Es una putada. ¿Cómo puede ser que estuviéramos tan cerca de ser millonarios y que no nos toque?”, dijo. Sin embargo, dos días después, este miércoles 24 de diciembre, ha compartido una noticia que le hace mucha más ilusión que el dinero. “Que nos tocara la lotería tres veces en un mismo año habría sido abusar, ¿no? Nuestro angelito en el cielo nos ha enviado el regalo más grande, bonito y especial para despedir este 2025. Gracias, vida, por tanta abundancia, amor y felicidad”, ha escrito la pareja en un post conjunto de Instagram, junto a tres imágenes en las que muestran la ecografía del nuevo bebé que están esperando.

Ese “angelito” al que se refiere la pareja de atletas —casados desde 2023— es el bebé que perdieron el pasado julio, según anunciaron también a través de sus redes sociales (donde ella acumula 541.000 seguidores y él, 36.200), poco después de hacer público el embarazo. “Chicos, lo siento mucho, pero a pesar de llevar un crecimiento normal, no tenemos latido…’. Probablemente, sean las palabras que jamás quieres escuchar y menos aún cuando parecía que todo iba bien después de escucharle el latido en la semana 7 y sentir como cada día iba creciendo poquito a poco sin ningún tipo de problema. Pero sí, hoy hemos tenido que pasar por uno de los momentos más agridulces de nuestra vida, pero lo afrontamos fuertes y más unidos que nunca”, comenzaba entonces su escrito, acompañado de una foto de un cielo lleno de nubes. “Ahora toca pasar por un proceso duro y doloroso, pero que sabemos que superaremos y que nos hará más fuertes. Desde hoy tenemos un angelito más en el cielo que nos cuida y nos protegerá el resto de nuestra vida”, lamentó la medallista olímpica.

El mensaje de Instagram con el anuncio del nuevo embarazo se ha llenado enseguida de cientos de Me gusta y mensajes de enhorabuena, tanto de personas anónimas como de amigos y colegas de profesión. “Enhorabuena. El regalo más bonito”, ha escrito la creadora de contenido y atleta Verdeliss. El presentador Santi Millán ha reaccionado con siete emoticonos de caritas con corazones en los ojos. “SISISIIIIIIII. ¡¡¡Os quiero!!!”, ha comentado la deportista olímpica Lucía Rodríguez Montero.

Unos días antes de confirmar que estaba embarazada el pasado julio, la deportista informó de su renuncia a participar en el Campeonato de Europa por selecciones, que se celebró del 26 al 29 de junio en el estadio Vallehermoso de Madrid, “por motivos personales”. Tampoco participó en el Campeonato del Mundo al aire libre, que se celebró del 13 al 21 de septiembre en Tokio, y ha dejado claro que su prioridad ahora es su familia. “A pesar de que siempre me entierran cada dos por tres, soy un poco como el Ave Fénix y me gusta resurgir de las cenizas. Aunque quieran acabar conmigo, gracias al colchón que me rodea salgo más fuerte”, declaró en julio en redes sociales.

Peleteiro y Compaoré empezaron su relación en 2021, pero se conocían desde hacía tiempo por el mundo del atletismo profesional al que ambos pertenecían. Dos años después, en 2023, la pareja se dio el “sí, quiero” tras dar en diciembre de 2022 la bienvenida a su primera hija en común, Lúa, que también sostiene la ecografía de su futuro hermanito en el nuevo post de Instagram. 14 meses después, Peleteiro volvió a la competición. Su primera medalla tras su maternidad la logró en el Mundial de pista cubierta de Glasgow, donde finalizó en tercera posición. El pasado mes de marzo, la triplista se proclamó campeona de Europa en triple salto. Compaoré se convirtió en su entrenador en 2024, después de que tomase la decisión de renunciar a seguir con su hasta entonces preparador, Iván Pedroso, con quien había estado trabajando durante ocho años en los que logró ser campeona continental, doble bronce mundial y bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.