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GastroEl Comidista
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Cata a ciegas

¿Cuál es el mejor refresco de cola del supermercado?

Coca-Cola y Pepsi dominan el mercado, pero las marcas blancas y algunas empresas alternativas compiten con sus versiones. La coctelera Génesis Gelvez cata a ciegas nueve refrescos y dicta sentencia

04:52
¿Cuál es el mejor refresco de cola del supermercado? | EL COMIDISTA
Vídeo: Mikel López Iturriaga | UNTO
Mikel López Iturriaga
Mikel López Iturriaga
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Los refrescos de cola no son la bebida más elegante del mundo, ni tampoco la más saludable. Sin embargo, son consumidas por millones de personas, seducidas por peculiar sabor, sus burbujas y su característico color caramelo oscuro (y por las cantidades ingentes de azúcar o edulcorante que suelen llevar, no nos vamos a engañar).

Pepsi y, sobre todo, Coca-Cola, copan el mercado de estas bebidas, pero la mayoría de los supermercados tienen su versión en marca blanca, y algunas empresas más pequeñas también intentan competir con versiones “alternativas”. Para saber cuál es el mejor, Génesis Gelvez, bar manager de la coctelería The Circle, cató a ciegas nueve refrescos de cola. Si quieres conocer su veredicto mira el vídeo de arriba.

Marcas probadas en la cata

  • Coca-Cola
  • Pepsi
  • Fritz-Kola
  • Whole Earth
  • Cola (Hacendado / Mercadona)
  • Cola Classic (Auchan / Alcampo)
  • Freeway (Lidl)
  • Hola Cola (Dia)
  • Cola Blurs (Eroski)

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